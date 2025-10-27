CIEE oferta vagas de estágio no Pará para cursos técnicos e superiores; confira
Estudantes podem se inscrever em vagas de estágio e aprendiz
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 1.100. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte
Entre as oportunidades, estão vagas nas áreas de Engenharia de Produção, Biblioteconomia, Turismo entre outros.
Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
Ensino Médio – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 10h às 16h
• Requisitos: Cursando 3º ao 4º semestre
• Código da OE: 5828818
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5828818
Engenharia de Produção – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 15h às 21h
• Requisitos: Cursando 4º ao 9º semestre
• Código da OE: 5748901
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5748901
Direito – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 12h
• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
• Código da OE: 5796467
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5796467
Técnico em Eletrotécnica – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 7h30 às 12h30
• Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre
• Código da OE: 5810666
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5810666
Ciências Contábeis – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 13h às 18h
• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
•Código da OE: 5802163
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802163
Administrativo – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 14h
• Requisitos: Cursando 5º ao 12º semestre
• Código da OE: 5808076
• Entrar em contato: Portal CIEE – https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento: 3003-2433
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5808076
Informática – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
• Carga horária: 9h às 14h
• Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre
• Código da OE: 5816004
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004
Administrativo – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 7h às 13h
• Requisitos: Cursando 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 5802828
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802828
Biblioteconomia – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 12h
• Requisitos: Cursando 3º ao 4º semestre
• Código da OE: 5801094
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5801094
Turismo – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 9h às 16h
• Requisitos: Cursando 3º semestre
• Código da OE: 5811205
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5811205
Técnico em Administração – (Estágio)
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 12h
• Requisitos: Cursando 2º ao 7º semestre
• Código da OE: 5806842
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5806842
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
