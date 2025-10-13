Capa Jornal Amazônia
CIEE oferta vagas de estágio no Pará para cursos técnicos e superiores; confira

Estudantes podem se inscrever em vagas de estágio e aprendiz

Thaline Silva*
fonte

Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE (Freepik)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 1.000. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.

Entre as oportunidades, estão vagas nas áreas de Engenharia Civil, Biblioteconomia, Ciência Contábeis entre outros. 

Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433. 

Turismo – (Estágio)

Recursos Humanos – (Estágio)

Arquitetura e Urbanismo – (Estágio)

Técnico em Eletrotécnica – (Estágio)

Ciências Contábeis – (Estágio)

Administrativa – (Estágio)

Informática – (Estágio)

Administrativo – (Estágio)

Biblioteconomia – (Estágio)

Engenharia Civil – (Estágio)

Técnico em Administração – (Estágio)

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

