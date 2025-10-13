CIEE oferta vagas de estágio no Pará para cursos técnicos e superiores; confira

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 1.000. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.

Entre as oportunidades, estão vagas nas áreas de Engenharia Civil, Biblioteconomia, Ciência Contábeis entre outros.

Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Turismo – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: 09:00 – 16:00

Requisitos: Cursando 3º ao 3º semestre

Código da OE: 5811205

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5811205

Recursos Humanos – (Estágio)

Cidade: Benevides

Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte

Carga horária: 09:00 – 15:00

Requisitos: Cursando 1º ao 8º semestre

Código da OE: 5815008

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5815008

Arquitetura e Urbanismo – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando 4º ao 7º semestre

Código da OE: 5777246

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5777246

Técnico em Eletrotécnica – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 07:30 – 12:30

Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre

Código da OE: 5810666

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5810666

Ciências Contábeis – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 13:00 – 18:00

Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre

Código da OE: 5802163

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802163

Administrativa – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 – 14:00

Requisitos: Cursando 5º ao 12º semestre

Código da OE: 5808076

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5808076

Informática – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 09:00 – 14:00

Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre

Código da OE: 5816004

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004

Administrativo – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

Carga horária: 07:00 – 13:00

Requisitos: Cursando 1º ao 7º semestre

Código da OE: 5802828

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802828

Biblioteconomia – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 – 12:00

Requisitos: Cursando 3º ao 4º semestre

Código da OE: 5801094

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5801094

Engenharia Civil – (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 – 12:00

Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre

Código da OE: 5791496

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5791496

Técnico em Administração – (Estágio)

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 – 12:00

Requisitos: Cursando 2º ao 7º semestre

Código da OE: 5806842

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5806842

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia