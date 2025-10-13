CIEE oferta vagas de estágio no Pará para cursos técnicos e superiores; confira
Estudantes podem se inscrever em vagas de estágio e aprendiz
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 1.000. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.
Entre as oportunidades, estão vagas nas áreas de Engenharia Civil, Biblioteconomia, Ciência Contábeis entre outros.
Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
Turismo – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 09:00 – 16:00
- Requisitos: Cursando 3º ao 3º semestre
- Código da OE: 5811205
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5811205
Recursos Humanos – (Estágio)
- Cidade: Benevides
- Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 09:00 – 15:00
- Requisitos: Cursando 1º ao 8º semestre
- Código da OE: 5815008
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5815008
Arquitetura e Urbanismo – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando 4º ao 7º semestre
- Código da OE: 5777246
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5777246
Técnico em Eletrotécnica – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 07:30 – 12:30
- Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre
- Código da OE: 5810666
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5810666
Ciências Contábeis – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 13:00 – 18:00
- Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
- Código da OE: 5802163
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802163
Administrativa – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 08:00 – 14:00
- Requisitos: Cursando 5º ao 12º semestre
- Código da OE: 5808076
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5808076
Informática – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte
- Carga horária: 09:00 – 14:00
- Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre
- Código da OE: 5816004
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004
Administrativo – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 07:00 – 13:00
- Requisitos: Cursando 1º ao 7º semestre
- Código da OE: 5802828
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802828
Biblioteconomia – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte
- Carga horária: 08:00 – 12:00
- Requisitos: Cursando 3º ao 4º semestre
- Código da OE: 5801094
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5801094
Engenharia Civil – (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 08:00 – 12:00
- Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
- Código da OE: 5791496
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5791496
Técnico em Administração – (Estágio)
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 08:00 – 12:00
- Requisitos: Cursando 2º ao 7º semestre
- Código da OE: 5806842
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5806842
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
