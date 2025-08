CIEE oferta vagas de estágio no Pará para cursos técnicos e superiores

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 28 vagas de estágio e 5 vagas para aprendiz, totalizando 33 postos abertos no Pará. As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos como Ciências Contábeis, Administração, Marketing, Engenharia e áreas técnicas.

Os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Confira algumas das vagas disponíveis:

Psicologia – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre

Código da OE: 5711369

Engenharia de Produção – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 15h às 19h

Requisitos: Cursando do 3º ao 9º semestre

Código da OE: 5661345

Administração – Estágio

Cidade: Barcarena

Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 07h às 14h

Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

Código da OE: 5711132

Ciências Contábeis – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 14h às 18h

Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre

Código da OE: 5695852

Marketing – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando do 2º ao 7º semestre

Código da OE: 5706450

Administração – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 13h às 19h

Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre

Código da OE: 5691453

Marketing – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 13h às 19h

Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

Código da OE: 5691483

Marketing – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

Código da OE: 5664223

Engenharia de Telecomunicações – Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando do 2º ao 8º semestre

Código da OE: 5680620

Técnico em Administração – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 07h às 13h

Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre

Código da OE: 5679721

Ensino Médio – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 07h às 13h

Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre

Código da OE: 5679680

Mais informações podem ser obtidas no portal do CIEE (www.ciee.org.br) ou pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia