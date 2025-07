Indústria abre mais de 53 mil vagas para jovens aprendizes no Brasil; Pará tem 1.206 oportunidades

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 53.193 vagas abertas em cursos de aprendizagem industrial voltados para jovens em todo o país. No Pará, são 1.206 oportunidades disponíveis para formação profissional gratuita em áreas como manutenção de máquinas industriais, logística, obras e confecção de calçados.

As vagas fazem parte do programa de aprendizagem que, além da qualificação técnica, possibilita a inserção de jovens no mercado de trabalho. As capacitações ocorrem em parceria com indústrias e são voltadas a estudantes do ensino médio ou recém-formados com idades entre 14 e 24 anos. O SENAI oferece estrutura com laboratórios, plantas didáticas e ambientes que simulam o dia a dia industrial.

VEJA MAIS

Alta demanda e inclusão produtiva no Pará

A iniciativa surge em um momento considerado histórico para a aprendizagem profissional no país. Entre janeiro e maio de 2025, o Brasil registrou o maior número de jovens aprendizes contratados desde a atualização da legislação em 2000, com mais de 664 mil contratações, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Nesse mesmo período, o SENAI contabilizou mais de 192 mil matrículas em cursos de aprendizagem.

Além do Pará, estados como São Paulo (6.228 vagas), Paraná (5.044), Rio de Janeiro (4.802), Rio Grande do Sul (4.056) e Santa Catarina (3.687) concentram o maior número de oportunidades. No Norte do país, o Amazonas lidera com 1.341 vagas, seguido pelo Pará (1.206) e Rondônia (2.345).

Formações alinhadas às necessidades da indústria

As formações incluem diversas áreas da indústria brasileira, como logística, eletromecânica, construção civil, tecnologia da informação, soldagem, vestuário, panificação e manutenção automotiva. O objetivo é formar profissionais aptos a atender às demandas específicas de cada setor e região.

No Pará, as formações disponíveis refletem as necessidades da indústria local e visam qualificar jovens para atuar em funções técnicas com alta demanda. A expectativa é de que a oferta contribua para a inclusão produtiva de jovens paraenses e fortaleça a base da mão de obra qualificada no estado.

A participação no programa é gratuita, e o aprendiz tem direito a salário, benefícios e registro em carteira. Para se candidatar, é necessário procurar a unidade do SENAI mais próxima ou acessar o site oficial da instituição, onde estão listadas as vagas por estado e município.

Com abrangência nacional e foco na empregabilidade, o programa de aprendizagem industrial do SENAI tem se consolidado como um dos principais caminhos de entrada dos jovens no mercado formal de trabalho.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia