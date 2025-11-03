Capa Jornal Amazônia
CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever

As bolsas podem chegar a R$ 1.100 reais e incluem auxílio transporte

Thaline Silva*
Estudantes interessados devem se atentar aos requisitos das vagas (Freepik)

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 1.100. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.

Entre as oportunidades, estão vagas nas áreas de Administração, Arquivologia, Informática, entre outros.

Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433. 

Ensino médio (estágio)

Administração (estágio)

Arquivologia (estágio)

Técnico em eletrotécnica (estágio)

Publicidade e propaganda (estágio)

Informática (estágio)

Administrativo (estágio)

Informática (estágio)

Administração (estágio)

Informática (estágio)

Direito (estágio)

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Palavras-chave

