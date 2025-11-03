CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever
As bolsas podem chegar a R$ 1.100 reais e incluem auxílio transporte
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 1.100. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.
Entre as oportunidades, estão vagas nas áreas de Administração, Arquivologia, Informática, entre outros.
Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
Ensino médio (estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 10h às 16h
- Requisitos: Cursando 3º ao 4º semestre
- Código da OE: 5828818
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5828818
Administração (estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio transporte
- Carga horária: 7h às 13h
- Requisitos: Cursando 1º ao 2º semestre
- Código da OE: 5840519
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840519
Arquivologia (estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio transporte
- Carga horária: 7h às 13h
- Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre
- Código da OE: 5840530
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840530
Técnico em eletrotécnica (estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 7h30 às 12h30
- Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre
- Código da OE: 5810666
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5810666
Publicidade e propaganda (estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 759,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 14h às 18h
- Requisitos: Cursando 4º ao 10º semestre
- Código da OE: 5833985
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5833985
Informática (estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte
- Carga horária: 9h às 13h
- Requisitos: Cursando 3º ao 6º semestre
- Código da OE: 5834943
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5834943
Administrativo (estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 7h às 13h
- Requisitos: Cursando 1º ao 7º semestre
- Código da OE: 5802828
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802828
Informática (estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte
- Carga horária: 9h às 14h
- Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre
- Código da OE: 5816004
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004
Administração (estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte
- Carga horária: 13h às 17h
- Requisitos: Cursando 2º ao 6º semestre
- Código da OE: 5834861
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5834861
Informática (estágio)
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 8h às 14h
- Requisitos: Cursando 1º ao 7º semestre
- Código da OE: 5824179
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5824179
Direito (estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 9h às 13h
- Requisitos: Cursando 7º ao 8º semestre
- Código da OE: 5817925
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5817925
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
