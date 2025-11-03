CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 1.100. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.

Entre as oportunidades, estão vagas nas áreas de Administração, Arquivologia, Informática, entre outros.

Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Ensino médio (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio transporte

Carga horária: 10h às 16h

Requisitos: Cursando 3º ao 4º semestre

Código da OE: 5828818

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5828818

Administração (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio transporte

Carga horária: 7h às 13h

Requisitos: Cursando 1º ao 2º semestre

Código da OE: 5840519

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840519

Arquivologia (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio transporte

Carga horária: 7h às 13h

Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre

Código da OE: 5840530

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840530

Técnico em eletrotécnica (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 7h30 às 12h30

Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre

Código da OE: 5810666

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5810666

Publicidade e propaganda (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 759,00 + auxílio transporte

Carga horária: 14h às 18h

Requisitos: Cursando 4º ao 10º semestre

Código da OE: 5833985

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5833985

Informática (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 9h às 13h

Requisitos: Cursando 3º ao 6º semestre

Código da OE: 5834943

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5834943

Administrativo (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

Carga horária: 7h às 13h

Requisitos: Cursando 1º ao 7º semestre

Código da OE: 5802828

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802828

Informática (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 9h às 14h

Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre

Código da OE: 5816004

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004

Administração (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 13h às 17h

Requisitos: Cursando 2º ao 6º semestre

Código da OE: 5834861

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5834861

Informática (estágio)

Cidade: Ananindeua

Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

Carga horária: 8h às 14h

Requisitos: Cursando 1º ao 7º semestre

Código da OE: 5824179

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5824179

Direito (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio transporte

Carga horária: 9h às 13h

Requisitos: Cursando 7º ao 8º semestre

Código da OE: 5817925

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5817925

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia