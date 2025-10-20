CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 8.000. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.

Entre as oportunidades, estão vagas nas áreas de Informática, Direito, Ciência Contábeis entre outros.

Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Turismo – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 9h às 16h

• Requisitos: Cursando 3º semestre

• Código da OE: 5811205

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5811205

Engenharia de Produção – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 15h às 21h

• Requisitos: Cursando 4º ao 9º semestre

• Código da OE: 5748901

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5748901

Direito – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 12h

• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre

• Código da OE: 5796467

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5796467

Técnico em Eletrotécnica – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 7h30 às 12h30

• Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre

• Código da OE: 5810666

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5810666

Ciências Contábeis – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 13h às 18h

• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre

• Código da OE: 5802163

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802163

Administrativo – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 14h

• Requisitos: Cursando 5º ao 12º semestre

• Código da OE: 5808076

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5808076

Informática – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

• Carga horária: 9h às 14h

• Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre

• Código da OE: 5816004

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004

Administrativo – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 7h às 13h

• Requisitos: Cursando 1º ao 7º semestre

• Código da OE: 5802828

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802828

Biblioteconomia – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 12h

• Requisitos: Cursando 3º ao 4º semestre

• Código da OE: 5801094

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5801094

Engenharia Civil – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 12h

• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre

• Código da OE: 5791496

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5791496

Técnico em Administração – (Estágio)

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte

•Carga horária: 8h às 12h

• Requisitos: Cursando 2º ao 7º semestre

• Código da OE: 5806842

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5806842

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia