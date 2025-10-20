Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Emprego chevron right

CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever

Oportunidades são para estudantes de diferentes cursos e incluem bolsas que variam de R$ 400 a R$ 800, com auxílio transporte

Thaline Silva*
fonte

Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE (Freepik)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 8.000. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.

Entre as oportunidades, estão vagas nas áreas de Informática, Direito, Ciência Contábeis entre outros. 

Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433. 

Turismo – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 9h às 16h
• Requisitos: Cursando 3º semestre
• Código da OE: 5811205
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5811205

Engenharia de Produção – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 15h às 21h
• Requisitos: Cursando 4º ao 9º semestre
• Código da OE: 5748901
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5748901

Direito – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 12h
• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
• Código da OE: 5796467
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5796467

Técnico em Eletrotécnica – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 7h30 às 12h30
• Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre
• Código da OE: 5810666
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5810666

Ciências Contábeis – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 13h às 18h
• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
• Código da OE: 5802163
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802163

Administrativo – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 14h
• Requisitos: Cursando 5º ao 12º semestre
• Código da OE: 5808076
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5808076

Informática – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
• Carga horária: 9h às 14h
• Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre
• Código da OE: 5816004
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004

Administrativo – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 7h às 13h
• Requisitos: Cursando 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 5802828
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802828

Biblioteconomia – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 12h
• Requisitos: Cursando 3º ao 4º semestre
• Código da OE: 5801094
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5801094

Engenharia Civil – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 8h às 12h
• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
• Código da OE: 5791496
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5791496

Técnico em Administração – (Estágio)
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte
•Carga horária: 8h às 12h
• Requisitos: Cursando 2º ao 7º semestre
• Código da OE: 5806842
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5806842

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

