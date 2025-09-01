CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever
Oportunidades são para estudantes de diferentes cursos e incluem bolsas que variam de R$ 400 a R$ 900, com auxílio transporte
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece nesta semana 33 vagas de estágio e 10 vagas para aprendiz no Pará, voltadas a estudantes de cursos como Administração, Direito, Marketing, entre outros.
Os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br) e buscar as oportunidades pelo código da OE (Oportunidade de Estágio).
Recursos Humanos
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 – 14:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
• Código da OE: 5730740
• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433
• Link:
Direito
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 09:00 – 13:00
• Requisitos: Cursando do 7º ao 8º semestre
• Código da OE: 5732575
• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433
• Link:
Engenharia de Produção
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 15:00 – 21:00
• Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre
• Código da OE: 5748901
• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433
• Link:
Administração
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 14:00 – 20:00
• Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre
• Código da OE: 5736906
• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433
• Link:
Direito
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 400,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 – 14:00
• Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre
• Código da OE: 5682171
• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433
• Link:
Administração
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 07:30 – 13:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 5737155
• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433
• Link:
Marketing
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 12:00 – 18:00
• Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
• Código da OE: 5743640
• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433
• Link:
Administração
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 09:00 – 15:30
• Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre
• Código da OE: 5721866
• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433
• Link:
Engenharia
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando do 4º ao 8º semestre
• Código da OE: 5758979
• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433
• Link:
Gastronomia
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 – 14:00
• Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre
• Código da OE: 5752807
• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433
• Link:
Administração
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 13:00 – 19:00
• Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre
• Código da OE: 5691453
• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433
• Link:
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
