CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece nesta semana 33 vagas de estágio e 10 vagas para aprendiz no Pará, voltadas a estudantes de cursos como Administração, Direito, Marketing, entre outros.

Os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br) e buscar as oportunidades pelo código da OE (Oportunidade de Estágio).

Recursos Humanos

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 08:00 – 14:00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre

• Código da OE: 5730740

• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5730740

Direito

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 09:00 – 13:00

• Requisitos: Cursando do 7º ao 8º semestre

• Código da OE: 5732575

• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5732575

Engenharia de Produção

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 15:00 – 21:00

• Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre

• Código da OE: 5748901

• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5748901

Administração

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 14:00 – 20:00

• Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre

• Código da OE: 5736906

• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5736906

Direito

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 400,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 08:00 – 14:00

• Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre

• Código da OE: 5682171

• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5682171

Administração

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 07:30 – 13:00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5737155

• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5737155

Marketing

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 12:00 – 18:00

• Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre

• Código da OE: 5743640

• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5743640

Administração

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 09:00 – 15:30

• Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre

• Código da OE: 5721866

• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5721866

Engenharia

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando do 4º ao 8º semestre

• Código da OE: 5758979

• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5758979

Gastronomia

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 08:00 – 14:00

• Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre

• Código da OE: 5752807

• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5752807

Administração

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 13:00 – 19:00

• Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre

• Código da OE: 5691453

• Como se candidatar: Portal CIEE ou Central de Atendimento 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5691453

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia