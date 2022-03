Supermercados e lojas especializadas começam a se preparar para a Páscoa

Supermercados e lojas especializadas na venda de chocolate começaram a se preparar para o período da Páscoa e, mesmo ainda com uma procura ainda tímida pelos ovos e outros produtos típicos do período, como caixas de bombons e barras, já tem consumidor pesquisando preço na Região Metropolitana de Belém. Mesmo sem um percentual geral dos aumentos, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) observou altas em todos os produtos pesquisados, todos superiores à inflação calculada para os últimos 12 meses, de 11%.

A pesquisa nas principais redes de supermercado e uma grande rede de departamento aponta que os valores dependem do tipo, das marcas comercializadas, dos locais de venda e do tamanho do produto. Os ovos foram os que registraram os principais reajustes, que, segundo o Dieese, se devem à elevação dos custos de produção de vários insumos utilizados como matéria-prima, como cacau, açúcar, manteiga e embalagens. O levantamento revela que o ovo mais barato encontrado pesa 45 gramas e custa entre R$ 13 e R$ 14; enquanto o maior produto da mesma categoria pesa 365 gramas e pode ser encontrado com preços variando entre R$ 112 e R$ 115.

Como alternativa para presentear familiares, amigos e entes queridos, nesta época, também estão os chocolates em barra e a caixa de bombom. O preço do primeiro produto, de 90 gramas, tem variado de R$ 5,29 a R$ 7,66; já o segundo custa entre R$ 9,20 e R$ 12,99. A servidora pública Lays Bastos, de 33 anos, costuma comprar em torno de 5 ovos todos os anos, para irmãos, mãe e afilhadas. Para as outras pessoas, a busca é para opções de lembrança menores.

“Pesquiso lugares onde tenham opções de sabores que agradem quem vai receber. E prefiro os caseiros, com sabores diferentes e feitos por pequenas empreendedoras. Esse ano, por exemplo, já estou pesquisando pelos perfis que já conheço no Instagram”, afirma.

Naiza Calvinho também não deixa de comprar lembranças de chocolate nesta época do ano. Para ela, normalmente a preocupação sempre é com quatro pessoas: a afilhada, a sobrinha, a mãe e o namorado. “Eu pesquiso tudo! Site, lojas, promoções, onde tem o que cada um vai querer. Para os mais velhos, prefiro os caseiros, e para as crianças os de supermercado com brinquedo. Esse ano ainda não comecei a pesquisar, ontem [quinta-feira] comecei a ver a arrumação nos supermercados”, pontua.

A atendente de uma loja de chocolates especializada, que fica no bairro do Umarizal, em Belém, diz que a aposta da franquia de Gramado (RS) é sempre em produtos selecionados de alta qualidade. Tamiris Ferreira, de 27 anos, trabalha no local desde a inauguração, em novembro do ano passado, e enumera algumas opções para os clientes que procurarem presentear na Páscoa deste ano.

“Temos as linhas de drágeas de chocolate crocante, com amêndoas, avelãs. Temos os ovos ao leite tradicionais, com 36% de chocolate; os ovos mesclados meio a meio, chocolate preto e branco; ovo de cacau com malte; ovo trufado com cookie ou com torta de limão. Também tem ovo de flor de sal e gergelim e o nosso ovo especial infantil ‘Luguito’, com confete e joguinho de trilha. Alguns já conhecem e vêm na loja comprar, outros comparam os preços, mas temos kits simples ou maiores, que contêm vinho, por exemplo, ou cerveja”, detalha Tamiris.

O movimento na loja já cresceu em relação aos últimos meses e, como o espaço conta com cafeteria, há um fluxo de pessoas que puxa para a venda dos produtos de Páscoa. “Somos uma franquia de uma fábrica de chocolate de Gramado que tem todo o cuidado com a produção desde a plantação, até a colheita do café, do cacau do Brasil. Nossos produtos não contêm gordura hidrogenada e possuem poucos conservantes, o que ajuda a manter o sabor. Também trabalhamos com linha zero lactose, zero açúcar, principalmente voltada para o público infantil”, finaliza Tamiris.