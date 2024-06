Ramo de aluguel de brinquedos para festas infantis atrai empreendedores em Belém

O ramo de aluguel de brinquedos para festas infantis desponta como uma das oportunidades mais promissoras para aqueles que querem ingressar no mercado de eventos. Empresários que atuam ofertando este serviço em Belém fazem uma avaliação do atual mercado, destacam as mudanças no segmento e a crescente demanda. Após a forte recessão provocada pela pandemia, o mercado de eventos está em plena recuperação.

Segundo a Associação Brasileira de Eventos Sociais, antes da pandemia, o setor de festas e eventos movimentava R$ 17,2 bilhões no Brasil, com festas infantis representando 16% desse total. Após esse período, somente em 2023, esse mercado movimentou mais de R$ 60 bilhões, indicando uma tendência de expansão significativa. Com essa crescente demanda, o aluguel de brinquedos para festas infantis se revela um nicho em ascensão.

Mercado promissor

Geisiane Campos e o marido são proprietários de uma empresa que presta esse serviço na região metropolitana de Belém desde 2020. Ela avalia que este é um ramo promissor: "Eu vejo como uma demanda ascendente para o crescimento. É um mercado de crescimento”.

Além de Geisiane, outro empreendedor da área, Michel Rabelo,também viu novas oportunidades no universo infantil, quando começou a investir em brinquedos em 2017, quando atuava como DJ. Hoje, ele também acredita que este seja um mercado em ascensão: “É promissor, para quem tem disposição para trabalhar dá pra viver dignamente”, disse e completou projetando os próximos passos da empresa: “Futuramente queremos abrir uma filial e investir em brinquedos que se conectam com aplicativos, jogos, realidade aumentada, inteligência artificial e outras tecnologias”, revelou.

Empreendedores afirmam que o mercado está em crescimento (Flávio Contente/ O Liberal)

Desafios

De acordo com Michel, a organização de eventos é uma tarefa desafiadora, especialmente por ser sua única fonte de renda. "É bem desafiador, pois temos que realizar o maior número de eventos possíveis, tendo em vista que a demanda se concentra nos finais de semana e feriados, então estamos quase sempre ausentes das reuniões de nossos familiares", explicou.

Além desse fator, para Geisiane, um dos maiores desafios é o valor do investimento nos brinquedos.“Hoje em dia comprar um brinquedo tem um valor bem alto, bem alto mesmo. E para você conciliar o valor de compra com o valor do aluguel é um dos grandes desafios”, relatou a empresária.

Demanda

Como em qualquer ramo de oferta de produtos e serviços, existem períodos de baixa demanda. Os dois empresários de festas infantis falam sobre o mês de janeiro como o mês com menor demanda. “É mais complicado pois precisamos nos locomover com os brinquedos, e nós fazemos de tudo para não molhar. Mas de toda forma, mesmo chovendo, a gente não consegue entrar, por exemplo, em alguns edifícios e locais que não têm uma cobertura”, explicou. Eles ainda concordam que outubro, por ser considerado o ‘mês das crianças’, é um período de alta procura.

Mesmo fora desse período de maior destaque, Geisiane comenta que a procura é grande e revela o que é fundamental para agradar o cliente: “A demanda atual é grande, e para manter nessa constante é importante ter bastante compromisso com o horário e, claro, com a qualidade do brinquedo”, destacou ela.

Michel traz um ponto de vista mais abrangente. Ele considera que a demanda é baixa, em relação aos anos anteriores. “Em outros anos fazíamos de 20 a 25 eventos por mês e hoje não passamos de 12 eventos por mês”, pontuou. Ele acredita que isso acontece pois, após a pandemia, mesmo com a normalização desse mercado, os preços mais altos afetaram a locação de brinquedos. “Quando a gente voltou da pandemia, veio com um pique muito grande, eram muitas festas. Mas também tem muitos dos clientes, que a gente observa que têm receio de gastar muito em festa. O fato mesmo é que está tudo caro, o custo está alto para fazer um evento”, pontuou.

Além disso, ele também ressaltou a importância de um planejamento financeiro adequado para os meses de menor demanda, um aspecto que ele considera um grande desafio. "E ainda temos que nos programar para os meses de menor demanda e é fundamental ter um bom planejamento financeiro, que não deixa de ser um grande fator desafiador", concluiu.

De olho no cliente

A empresa de Geisiane oferece cerca de dez tipos diferentes de atrações para eventos infantis e diz que o básico sempre é o queridinho dos pais: pula-pula e piscina de bolinhas. “É meio que o bolo da festa, tem que ter em todos os eventos”, disse. Já Michel trabalha com mais de 15 opções, entre elas, algumas bastante radicais. Ele diz que dois dos principais modelos de tobogãs são os mais requisitados.

E para manter o padrão e atendendo aos gostos dos clientes, a empreendedora diz que é preciso levar em consideração as necessidades daqueles que os procuram. “Sempre ouvimos as necessidades dos clientes e com base no que eles desejam, nós procuramos adequar os nossos brinquedos. Nós não tínhamos karaokê, por exemplo, mas devido à procura, nós compramos”, explicou.