Moda das capivaras cria oportunidade para empreendedores em Belém

Lojistas de Belém perceberam uma nova moda entre consumidores interessados em artigos com temática de capivaras. Os animais ganharam popularidade após memes viralizarem na internet, destacando seu comportamento amigável e aparência fofa. Aproveitando a demanda, uma loja de decoração local precisou repor o estoque pela terceira vez. Clícia Tenório, porta-voz do estabelecimento, explica que o principal público são as crianças.

O valor da decoração completa de eventos com o tema varia em média entre R$ 100 e R$ 120, mas os artigos avulsos começam em R$ 9,99. Existe uma tendência de aumento que acompanha essa demanda crescente e, segundo a porta-voz, os preços são mais atrativos no caso das capivaras por conta da ausência de royalties, comum em personagens licenciados que possuem filmes e marcas registradas. Esses artigos vão desde adesivos personalizados a pelúcias e o limite é a criatividade e a vontade do cliente, como avalia Tenório sobre o fluxo e procura na loja após os memes.

Demanda por decorações de capivara movimenta lojistas (Thiago Gomes | O Liberal)

“A decoração completa é na faixa de R$ 100 a R$ 120, dependendo do que a pessoa vai investir na festa. Mas tem artigo a partir de R$ 9,99 e o cartaz mais caro é R$ 38 reais, então fica um tema bem divertido e com um valor bem acessível para festas de decoração”, destaca Tenório.

Para acompanhar tendências, lojas e fábricas monitoram redes sociais e comportamento do consumidor. Foi dessa maneira que as capivaras entraram no radar das compras do estabelecimento onde atua. O primeiro passo é o contato com as fábricas, que também reproduzem o mesmo movimento, para garantir estoque de cada novo tema que caia no gosto dos consumidores.

“A gente está sempre em busca de tendências. Aí teve o meme, teve a música, as pessoas começaram a procurar o tema e nenhuma empresa tinha ainda, mas assim que foi lançado a gente já foi atrás de comprar para ter a festa completa, porque tendência sempre tem que ter nas festas também”, explica.

Nesse ritmo, Tenório relata que o estabelecimento está caminhando para a quarta reposição dos artigos de capivara. “A gente já está na terceira remessa de produtos que vem para a loja, indo para a quarta porque é um tema bem recorrente, com muita gente fazendo. Já tiveram novos pedidos e geralmente quando a gente faz a decoração da mesa aí é que as pessoas procuram mesmo”, ressalta.

Os memes a que ela se refere são imagens e vídeos compartilhados na internet em tom humorístico, que mostram os animais em situações inusitadas. Em um dos vídeos elas aparecem interagindo ao lado de predadores como jacarés sem demonstrarem qualquer preocupação com o perigo. Páginas se especializaram no assunto e sites surgiram focados apenas na comercialização de produtos com a temática do animal.

Público-alvo

As crianças lideram o número de pedidos de festas com o tema de capivara e se tornam o principal público-alvo dos decoradores. Mas, os pais não ficam de fora e a receptividade com o tema também cresce entre os adultos na percepção dos profissionais. A empreendedora do ramo de eventos Tamires Souza também vem acompanhando a nova movimentação. “Até então só infantil, mas vejo muitas mamães apaixonadas também”, comenta.

Para ela, a demanda foi uma surpresa que começou com os artigos temáticos utilizados em outro tema. Com o interesse visível dos clientes, ela apostou nos adereços e agora percebe o nicho mais consolidado.

“Já fiz uma festa com o tema da capivara e tenho alguns clientes que estão procurando para próximos eventos, não sei se é algo de momento, mas agora realmente está em alta e eu decidi investir”, afirma.