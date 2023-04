MEIs podem ser alvos de tentativas de golpes; saiba como se prevenir

A formalização de um microempreendimento individual (MEI) se tornou um grande filão para criação de novos negócios no país. Dados do Governo Federal mostram que, em abril, o Brasil conta com 14.982.336 MEIs e o Pará tem 325.075 empreendimentos nesse perfil. Além de proporcionar um CNPJ, esse modelo de empresa garante vantagens, como tributação simplificada; acesso a novos mercados junto ao poder público e pessoas jurídicas; e direito a benefícios previdenciários. No entanto, o próprio governo tem alertado que esses negócios estão sujeitos a ação de golpistas e oportunistas.

O aviso está disponível no Portal do Empreendedor, que é a plataforma utilizada pelos MEIs para realizar o processo de regularização, receber orientação sobre a emissão de notas fiscais, realizar cursos, entre outros serviços. O alerta informa que o Portal não envia mensagens ou qualquer tipo de correspondência que exija pagamento, assim como esclarece que o boleto do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é emitido somente no próprio site.

Para o contador e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará (CRC-PA), Luiz Paulo Guedes, a orientação é necessária visto que muitos microempreendedores são leigos ou possuem poucos conhecimentos na área administrativa e contábil, o que os torna alvos fáceis de tentativas de golpes e fraudes na internet. De acordo ele, as principais fragilidades envolvem os supostos contatos de órgãos oficiais.

“Quando você constitui um CNPJ, a base de dados da empresa, a razão social, o nome fantasia, endereço e outros dados ficam disponíveis numa plataforma gratuita pela internet. Muitas vezes esses golpistas acessam essa plataforma e enviam e-mail se passando pela Receita Federal e dizendo que tem um debito em aberto. Isso é um perigo muito grande tanto que a própria Receita alerta que não faz emissão de boletos e nem envia boletos por e-mail. Mas nem sempre essa informação não chega ao MEI e ele acaba caindo nesses golpes”, relata o contador.

Além disso, Guedes observa que o acesso público a essas informações facilita o contato de organizações de classe, que tentam conseguir novos membros e recursos enviando boletos. “Tem muitas associações e federações que enviam boletos sem comunicação prévia nenhuma. Quando as pessoas são leigas, elas acaba pagando e se associando a um serviço que elas nem sabiam que existe ou que nem tem necessidade. Apesar de ser formal, eu vejo que essa abordagem é muito semelhante a de um golpe”, comenta.

O conselheiro do CRC-PA, Luiz Paulo Guedes, recomenda que os MEIs busquem auxílio profissional para evitar cair em golpes (Divulgação / CRC-PA)

O conselheiro do CRC-PA diz ainda que considera vulnerável o fato de que há sites semelhantes ao Portal do Empreendedor que aparecem nos primeiros resultados nos buscadores. O problema é que esses sites oferecem serviços para constituição do MEI de forma paga, diferente da plataforma do governo que é totalmente gratuita.

“A gente tenta cancelar o procedimento, mas não consegue e o empreendedor acaba tendo que pagar porque já iniciou o processo e já está incluído na base de dados. Eu vejo isso como uma vulnerabilidade porque não tem nada nesses sites que deixe claro que aquilo é um serviço que é pago. Esse é um problema recorrente”, acrescenta o contador, que ressalta a importância de buscar auxilio profissional em caso de dúvidas durante o processo de constituição ou gestão desses negócios.

“É sempre bom consultar um profissional de contabilidade. Além disso, a recomendação que a gente sempre dá é em relação ao cuidado que tem que ter com e-mails, boletos e ligações que tenham características de facilidade. No Brasil, existem regras e nada é fácil. Tudo é burocrático, então se alguém oferecer alguma facilidade, desconfie, pesquise e entre em contato com seu profissional de contabilidade ou outra pessoa que possa orientar”, salienta Luiz Guedes.

Dicas para evitar fraudes contra MEIs

Não pague boletos recebidos por e-mail sem antes verificar a veracidade da cobrança

Não clique em links de e-mails ou mensagens WhatsApp de remetentes que você não conhece

Nunca informe seus dados pessoais e bancários em resposta a ligações, e-mails ou links desconhecidos

A inscrição como MEI não vincula o empreendedor a nenhum sindicato ou associação. Logo, o pagamento de boletos dessas entidades não é obrigatório

Não retifique dados da declaração de faturamento (DASN-SIMEI) por e-mail. Qualquer ajuste deve ser feito somente no site do Simples Nacional ou pode ser acessada pelo Portal do Empreendedor

O boleto da contribuição mensal (guia DAS) e outros serviços úteis podem ser acessados diretamente no Portal do Empreendedor

Em caso de pagamento de boletos falsos, registre boletim de ocorrência na Polícia Civil. Os MEIs também são amparados pelo Código de Defesa do Consumidor e podem registrar queixas quanto ao consumo de produtos e serviços no site consumidor.gov.br