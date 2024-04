Empreendedores já se preparam para o Dia das Mães e esperam faturamento até 30% maior neste ano

O Dia das Mães é uma das datas que mais impulsionam as vendas no Estado, ficando atrás apenas do Natal e Círio em alguns segmentos, avalia a empreendedora Lídia Abrahim, que confecciona biojoias. De acordo com a artesã, a produção das peças começa com cerca de um mês de antecedência da comemoração.

“Começamos a produção para abastecimento das lojas parceiras com pelo menos um mês de antecedência. Além de produzir um estoque, sempre pensamos numa coleção pequena, para levar novidades”, revelou Abrahim.

Com produtos que exaltam a cultura amazônica, Lídia Abrahim afirma que os destaques do negócio são os brincos com referências nas folhas amazônicas e longos colares. “Já existe um público local que o consome e valoriza. O cliente do dia das mães é paraense na sua maioria”, pontua.

Um dos presentes mais comuns nesta comemoração também são os doces, especialmente chocolates, o que torna a data muito lucrativa para os empreendedores do segmento. Karla Barros é sócia de uma chocolateria. Ela destaca que, apesar da inflacionada nos produtos devido ao aumento no valor da amêndoa do cacau, as expectativas são positivas.

“Ainda estamos sem saber o que pode acontecer, mas, estamos preparados para mostrar aos amantes de um bom chocolate que ainda vale a pena se deliciar e presentear com um produto de qualidade. A expectativa ainda é muito grande que as vendas superem as do ano passado”, conta Karla.

Preparação para o Dia das Mães

Atrás de novidades e profissionalização, a empreendedora Laís Souza, de 36 anos — que trabalha com a preparação de doces e salgados — se inscreveu em uma oficina de confeitaria, promovida pelo Sebrae, para garantir mais sucesso nas vendas nesta data. “Para a gente que está empreendendo um negócio da área da confeitaria, é algo [o curso] que a gente tem que agarrar mesmo, porque é uma oportunidade muito boa e um curso desse é caríssimo”, declara Laís.

A cake designer e palestrante Gianna Serrão explica que o curso ajuda as empreendedoras a incorporarem as novas tendências do mercado no seu negócio, especialmente no período de Dia das Mães, quando a procura costuma ser maior.

“Às vezes, as pessoas pensam que sabem montar, e a gente traz toda essa técnica para mostrar essa tendência justamente para o Dia das Mães que já está chegando, para levar para o cliente os sabores, mas isso traz toda uma memória afetiva, o que é fundamental para mim na confeitaria”, pontua a profissional.

A analista do Sebrae Ana Lúcia Santos explica que o curso foi desenvolvido com o intuito de garantir o acesso das empreendedoras a novas técnicas de confeitarias, não apenas para o Dia das Mães, mas também para gerar lucros à longo prazo, com a COP 30, que vai acontecer em Belém, por exemplo.

“A importância é que nós possamos dar a oportunidade a esses empreendedores de estarem sendo capacitados em novas técnicas de confeitaria, utilizando os insumos amazônicos e também fazendo sobremesas, dando a oportunidade de estarem presentes na COP 30, essa é uma ação da COP 30 no eixo de alimentos e bebidas, e oportunizando também que elas tenham uma renda a mais”, ponderou a analista.

As inscrições para os cursos podem ser feitas pela loja do Sebrae ou pelo setor de capacitação de cursos. Nestas modalidades, não há cobranças de taxas e nem exigência de CNPJ para efetivar a inscrição.