De volta à moda, empreendedores faturam com vendas de produtos com miçangas em peças criativas

As miçangas coloridas, que foram uma febre no fim da década de 1990 e início dos anos 2000, voltam às tendências de moda em 2024, sendo uma das principais apostas para o Carnaval deste ano e também para os empreendedores, que aproveitam para explorar a criatividade e inovar nas peças artesanais.

Mesmo sendo mais comuns nas pulseiras e colares, as miçangas podem ser usadas para confeccionar várias peças e acessórios. A empreendedora paraense Maria Pratagy conta que começou a trabalhar com o material em agosto de 2020, fazendo apenas pequenos acessórios, mas, devido ao sucesso, decidiu explorar novas possibilidades e, agora, vende desde brincos a roupas feitas com miçangas. “Com o tempo, fomos aperfeiçoando o trabalho e aprendendo técnicas novas”.

Maria revela que a ideia de empreender no segmento surgiu com a irmã, Marina, com quem trabalha atualmente.“Ela sempre gostou muito de miçangas e tinha o costume de fazer peças por hobby mesmo, e sempre postava no Instagram pessoal dela e os nossos amigos ficavam muito interessados, pedindo pra ela vender”, detalha.

Oportunidade surgiu durante a pandemia

A oportunidade surgiu durante a pandemia, quando as duas estavam em busca de uma forma de ganhar uma renda extra. Assim, o conhecimento artesanal foi passado de uma irmã para outra. “Ela foi me ensinando tudo que sabia sobre esse artesanato e começamos a loja.”

No começo, as irmãs faziam peças por encomendas, conforme os pedidos. “Os clientes nos falavam como queriam a peça e nós fazíamos de acordo com a preferência deles”. Com o aumento da demanda, as empreendedoras decidiram investir em coleções autorais, que foram muito bem recebidas pela clientela.

“A procura por elas foi aumentando. Agora, a nossa prioridade é lançar peças autorais e percebemos que estamos alcançando cada vez mais pessoas que se identificam com o nosso trabalho. Ficamos muito felizes quando vemos que os nossos clientes gostaram tanto de algo que nós criamos”, ressalta Maria.

A empreendedora revela que a primeira produção autêntica da loja foi um colar com a bandeira do Pará, que abriu a coleção “Daqui”. “Ao longo do ano de 2023 lançamos algumas peças com a nossa estética paraense e pretendemos lançar outras esse ano", adianta.

O que era apenas um hobby se tornou uma chance para conseguir uma renda extra para Laura Sâmela. Há um ano e meio, ela começou a trabalhar com miçangas porque estava desempregada. ”Eu estava desempregada e pensei nessa opção para ganhar dinheiro. Um certo dia eu estava no comércio e pensei ‘por que não?’. Então, fui comprando e ganhando clientes”, conta Laura.

Apesar de não ter mais tanta dedicação às vendas por conta do novo emprego, Laura diz que continua fazendo as peças porque consegue aumentar o seu orçamento.

Demanda por peças autorais aumenta

Maria Pratagy destaca que, atualmente, a loja é a única fonte de renda das irmãs. Ela aponta que houve um aumento de cerca de 70% na procura por peças autorais do ano passado para cá, e atribui o resultado positivo aos investimentos e dedicação em inovar nos produtos.

“Percebemos que, para uma loja dar certo, precisamos ter muita dedicação e constância, procurando sempre engajar o nosso público e lançar coleções que eles se identifiquem mas que tenham a nossa cara também”, avalia a empreendedora.

O destaque da coleção atual são as peças inspiradas na cultura paraense. “O nosso modelo que mais sai é o colar de bandeira do Pará, o colar da Nazinha e o brinco do Pavulagem”, afirma.

Maria diz que, em um mês movimentando, recebe por volta de 50 encomendas, além de conseguir vender em feiras e mercados locais, que ainda atraem novos clientes. A empreendedora conta que aproveita a folia nesta época de Carnaval para aumentar as vendas.

“Gostamos sempre de aproveitar essas datas para lançar peças diferentes e explorar coisas novas. O mercado sempre fica bem agitado em épocas assim. Das peças que fizemos voltadas para o Carnaval, as que mais têm tido procura são os tops e os cintos de miçanga. lançamos alguns modelos e eles esgotaram rapidamente”, conclui Maria.