Pedidos de cestas de café da manhã para o Dia dos Pais crescem até 30%

Com a aproximação do Dia dos Pais, a procura por algo especial para presentear e representar o afeto causa uma das maiores movimentações comerciais durante o ano. Entre itens que são buscados, a encomenda de cestas de café da manhã segue com alta alta demanda durante a data. De acordo com Bernardo Melo, que trabalha desde 2019 no ramo, o número de cestas produzidas cresceu entre 20% a 30% em relação a 2024.

O empreendedor explica que, no calendário das datas comemorativas que a cestaria que administra segue, o Dia dos Pais é o momento mais movimentado do segundo semestre e o segundo maior do ano, atrás somente do Dia das Mães. Segundo Bernardo, o empreendimento trabalha diariamente com encomendas de cestas de café da manhã, com valores que dependem do tamanho, número de itens e adicionais inclusos.

Para o Dia dos Pais, entretanto, devido ao grande volume de pedidos, foram definidos dois modelos: a “Papai”, com catorze itens e que custa R$ 350, e a “Pai”, com vinte itens e valor de R$ 450. Para este ano, a perspectiva de vendas é de 100 cestas até o segundo domingo de agosto. A cestaria também possui balões com mensagens personalizadas de acordo com pedido do cliente e ocasião, mas padronizou mensagens específicas. Segundo Bernardo, a padronização foi uma forma de manter o controle da produção.

O planejamento para as opções, segundo ele, é feito ao longo dos meses e tem como base os pedidos dos clientes, pesquisas e alinhamento para as perspectivas do evento. “Todos os anos, as pessoas sempre nos perguntam como será a cesta de Dia dos Pais e a gente acaba tendo esse feedback e vai colhendo as informações. No nosso atendimento, a gente já trabalha isso e vê a necessidade do que as pessoas estão procurando poder oferecer”, explicou o empreendedor.

Além dos itens clássicos de café da manhã, as duas opções possuem doces gourmets e alcoólicos, que o cliente pode sinalizar se quem irá receber o presente consome ou não. Na opção com mais artigos, também estão inclusos aperitivos mais elaborados como biscoitos de castanha, quiches, pão de rosas e pão semi italiano.

Demanda em toda região metropolitana

Segundo ele, a demanda os dois modelos disponíveis é alta. “Às vezes, tem o pai, o avô, um padrinho… Então, automaticamente, essa pessoa quer dar esse presente e compra uma menor, porque é mais de uma pessoa”, explicou. A cesta com mais itens, segundo Bernardo, por outro lado, é procurada como uma forma de presentear de uma forma mais especial um pai de primeira viagem, por exemplo.

VEJA MAIS

Mesmo com a produção das festas feita em Belém, os pedidos de entrega são feitos em outras cidades que integram a Região Metropolitana. Bernardo explica que já chegou a fazer uma entrega em Castanhal, mas possuem demanda mais centrada na capital, Ananindeua e Marituba. Para o Dia dos Pais, as entregas serão feitas através de uma rota setorizada, em que o cliente pode informar o horário preferencial. Devido à quantidade limitada de produtos, a reserva do pedido só é confirmada após o pagamento integral.

A definição do número de cestas para este ano usou como base a quantidade de pessoas que procuraram pelo atendimento após o esgotamento das cestas em 2024. A projeção do faturamento, somente com as vendas feitas no Dia dos Pais, é de R$ 25 mil.

Movimentação econômica

Pela grande demanda de pedidos, Bernardo explica que a produção dos itens comestíveis que vão nos pedidos não é feita totalmente pela cestaria e, por isso, são fechadas parcerias para fornecimento. “Temos vários parceiros no mercado hoje que nos procuram ou a gente procura, também, e faz uma parceria para estar junto neste evento. Gostamos de fazer esses eventos, porque a gente acaba atualizando e mexendo com grande parte do nosso mercado”, pontuou.

Outro ponto, segundo ele, é que o aumento do número de pedidos das datas comemorativas, somados aos pedidos comuns da cestaria gera uma movimentação no setor, uma vez que são contratadas pessoas a mais para auxiliar nos preparos. “Contratamos pessoas para trabalhar durante uma semana, então, a gente gera emprego, gera economia. Trabalhamos em uma grande operação”, contou o empreendedor

Somente no Dia das Mães deste ano, foram produzidas 150 cestas de café da manhã. Para dar fluidez ao trabalho e entregar a totalidade de pedidos, a cestaria teve cerca de vinte funcionários e vinte e cinco entregadores. Mesmo com o número total de pedidos menor para o Dia dos Pais, ele acredita que deve equiparar o número de contratações.