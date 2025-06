Artesanato paraense conquista corações no Dia dos Namorados

Comemorado no dia 12 de junho, véspera do Dia de Santo Antônio — conhecido como o “santo casamenteiro” —, o Dia dos Namorados vem se consolidando como uma das principais datas comemorativas para o comércio brasileiro. Em 2025, cerca de 99,7 milhões de brasileiros devem ir às compras, um aumento de 7,6 milhões em relação a 2023, segundo pesquisa do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise e a CNDL.

A data ocupa a quarta posição no ranking de maior movimentação comercial do ano, atrás apenas do Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais, aponta pesquisa da plataforma Gente, do Globo. O estudo revelou que, em 2025, 25% do público analisado pretende comprar perfumes e cosméticos, 22% roupas e chocolates, 10% acessórios e 7% joias.

Artesanato paraense: afeto, identidade e sustentabilidade

Em meio a esse cenário, o artesanato paraense surge como uma alternativa afetiva, criativa e sustentável para celebrar o Dia dos Namorados. De biojoias feitas com pedras naturais a embalagens personalizadas produzidas com fibras da Amazônia, empreendedores locais têm se destacado ao transformar elementos da cultura regional em peças exclusivas, repletas de histórias e significados.

Afeto, identidade e superação em forma de joia

Entre colares de quartzo e broches de fios de cobre, Sandra Nascimento, de 61 anos, explica que sua relação com o artesanato nasceu de um recomeço. Após ser diagnosticada com câncer aos 55 anos, ela passou um tempo afastada do trabalho. Só depois da pandemia, se redescobriu como artesã, reaproveitando peças antigas da época em que vendia semijoias.



“Eu pegava sobras daquelas peças e começava a reformular, transformar em algo diferente. Foi nesse processo que comecei a trabalhar com pedras naturais, algo que sempre me encantou”, conta.

Hoje, ela comanda um ateliê de biojoias confeccionadas manualmente. Suas criações incluem gargantilhas, pulseiras, brincos, broches e cordões, feitas de pedras naturais como jade, quartzo rosa, citrino e turmalina, todas combinadas com materiais de baixo custo, como fios de cobre e acabamentos em crochê.

Para Sandra, no Dia dos Namorados, a procura por joias com significado aumenta. “Não é como o Natal e o Dia das Mães, mas, com certeza, o Dia dos Namorados movimenta porque as pessoas buscam muitos acessórios afetivos e com memória. Eles eternizam momentos. Então, a procura por gargantilhas e pelas joias em si tem um aumento, com certeza", explica a artesã.

Os preços no ateliê variam entre R$ 89 e R$ 189, mas Sandra afirma que as biojoias não necessariamente precisam ter um valor de acesso mais fácil, pois são feitas sob horas de dedicação e trabalho duro pelas mãos dos artesãos. “Cada peça é única, feita à mão, com inspiração e muito cuidado. O amor também precisa ser exclusivo, né?”, destaca.

Sustentabilidade e personalização com fibras da Amazônia

Outra empreendedora que aposta na originalidade e na valorização dos elementos regionais é Elivane Rabello, que trabalha com papel artesanal e embalagens feitas com fibras da Amazônia. Segundo ela, o Dia dos Namorados impulsiona significativamente o setor, com um aumento expressivo na busca por embalagens criativas e personalizadas.

“A data tem se tornado um momento importante para a criação de experiências afetivas. Oferecemos desde sacolas e caixas em formato de coração até camisas personalizadas e caixas explosão para fotos e trufas. Os preços variam entre R$ 2,50 e R$ 100, atendendo diferentes perfis de consumidores”, explica.

Para Elivane, os consumidores estão cada vez mais atentos à exclusividade. “A expectativa é de crescimento. As pessoas buscam presentes que emocionam, e a embalagem é parte fundamental disso.”

Proteção e simbolismo com peças recicláveis

Já a artesã Suellen Paixão Reis, que trabalha há 16 anos com biojoias de polímero hipoalergênico, atóxico e 100% reciclável, vê na data uma oportunidade de aproximar afeto e consciência ambiental.

“As peças mais procuradas nessa época são as de pimenta e arruda naturais, pois remetem à proteção da pessoa amada. São peças afetivas, que lembram momentos ou sentimentos. Os preços variam de R$ 20 a R$ 80, e vamos participar de dois eventos antes da data, o que deve impulsionar ainda mais as vendas”, destaca Suellen.