Veja o resumo das ações políticas dos candidatos a prefeito de Belém nesta terça-feira (3/9)

Em outubro deste ano, os brasileiros vão às urnas para definir vereadores para legislar e prefeitos para comandar os 5.568 municípios do país entre 2025 e 2028. A capital paraense, Belém, tem nove candidatos disputando o cargo de gestor municipal. Eles têm movimentado os bairros da cidade, do centro à periferia. Veja abaixo as principais iniciativas promovidas pelas campanhas políticas em Belém, nesta quarta-feira (3/9).

Delegado Eder Mauro - PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi - PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

Pela manhã, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição, fez caminhada no Barreiro, acompanhado de apoiadores. Ele também conversou com moradores da ocupação Miramar Shallom, próximo ao Canal São Joaquim. À tarde, Edmilson fez caminhada na rua Augusto Lobato, no bairro do Bengui, e conversou com os moradores.

Igor Normando – MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

O candidato, Jefferson Lima, do Podemos, visitou o bairro da Pedreira, na avenida Pedro Miranda, e fez parada na tradicional feira do bairro para conversar com os trabalhadores do lugar e com transeuntes, em geral. À tarde, o candidato gravou programa para emissora de televisão. Em seguida, se reuniu com a equipe de comunicação da campanha. No final da tarde, ele esteve com os moradores do Jardim Sideral.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, Thiago Araújo, do Republicanos, participou de sessões na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). À noite, o candidato se encontrou com moradores do bairro Guamá.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

