Veja o resumo do final de semana dos candidatos à prefeitura de Belém

Faltando menos de uma semana para as eleições municipais de 2024, marcadas para o dia 06 de outubro, os candidatos à prefeitura de Belém seguem em campanha para tentar conquistar votos. Caminhadas e conversas com moradores dos bairros da capital paraense fizerm parte do final de semana de ações dos políticos.

Delegado Éder Mauro

Não enviou informações.

Delegado Eguchi

Não enviou informações.

Edmilson Rodrigues

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, fez caminhadas no fim de semana. No sábado (28), esteve no Bengui conversando com moradores e comerciantes da rua Benfica. Em Icoaraci, ele visitou a Quarta Rua e a Pimenta Bueno, entre outras. No bairro do Jurunas, mototaxistas e moradores percorreram vias como Quintino Bocaiúva, Monte Alegre e Bernardo Sayão.

Igor Normando

O candidato a prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), da coligação “Levanta Belém”, e o governador do Pará Helder Barbalho (MDB), participaram de caminhadas em Belém na manhã deste domingo (29). Acompanhados do candidato a vice-prefeito, Cássio Andrade (PSB), e demais correligionários da coligação, Igor e Helder percorreram todos os bairros que fazem parte do Distrito Administrativo do Guamá (Dagua).

Ítalo Abati

Não enviou informações.

Jefferson Lima

Neste domingo (29), Jefferson Lima, do Podemos, esteve pela manhã no Distrito de Icoaraci. De carro, percorreu várias ruas da Vila. No início da tarde, participou de reunião com apoiadores na área da Estrada Nova. Jefferson Lima finalizou o dia de campanha com uma Blitz no Portal da Amazônia.

Raquel Brício

Não enviou informações.

Thiago Araújo

Não enviou informações.

Well Macedo

Não enviou informações.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.