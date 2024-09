Veja o resumo das atividades dos candidatos a prefeito de Belém nesta quarta-feira (11/9)

Os candidatos à Prefeitura de Belém foram às ruas divulgar suas propostas, nesta quarta-feira (11/9). Durante as caminhadas pelas vias de bairros como Sacramenta e Cremação, eles falaram sobre projetos para a cidade e ouviram as reivindicações de moradores, e pedestres, em geral. Esses momentos são considerados importantes pelas equipes das campanhas políticas para estreitar a aproximação com eventuais eleitores, ouvindo a população em seus locais de moradia.

Edmilson Rodrigues – PSOL

No início da tarde, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pelo PSOL, concedeu entrevistas como candidato para duas emissoras de televisão. No final da tarde, ele fez caminhada e conversou com moradores na Passagem Mucajá com a avenida Pedro Álvares Cabral, na Sacramenta. À noite, ele foi à inauguração do comitê do candidato a vereador Josué.



Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, o candidato Thiago Araújo, do Republicanos, promoveu um encontro com moradores do bairro Cremação. À tarde, ele gravou novos conteúdos para suas redes sociais, e, à noite, Thiago se reuniu com moradores da Ilha de Outeiro.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.