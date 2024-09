Veja o resumo das ações políticas dos candidatos à Prefeitura de Belém nesta quinta-feira (12/9)

Os candidatos à Prefeitura Municipal de Belém (PMB) têm diversificado as estratégias para a campanha eleitoral, eles têm lançado mão desde aproximar-se de alguns grupos e engajar a militância, especialmente, a feminina e jovem, por exemplo. Todos com o mesmo objetivo: se saírem bem-sucedidos nas urnas no próximo dia 6 de outubro.

Nesta quinta-feira (12/9), já se tem 28 dias de liberação da propaganda eleitoral nas ruas, liberada no dia 16 de agosto passado. Nos próximos dias, os candidatos ingressam na segunda e mais decisiva fase da agenda para consolidar a conquista de eleitores. Confira o resumo das ações políticas dos candidatos nesta quinta-feira, na capital paraense.

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações



Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pelo PSOL, concedeu entrevista para emissora de rádio, após, ele cumpriu agendas administrativas. No início da noite, Edmilson fez caminhada no Conjunto Radional II, no bairro da Condor.

Igor Normando – MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

O candidato Jefferson Lima, do Podemos, fez campanha no distrito de Icoaraci. Ele esteve na Rua 8 de Maio, e também na feira livre instalada na via, onde conversou com os feirantes e consumidores. À tarde, Jefferson gravou material para programa eleitoral em estúdio, e, no final da tarde, foi ao bairro Bengui para conversar com moradores.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

O candidato Thiago Araújo, do Republicanos, gravou conteúdo para as redes sociais dele pela manhã. Durante a tarde, ele se reuniu com moradores do bairro do Marco. À noite, o candidato se encontrou com os moradores do bairro da Pedreira.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.