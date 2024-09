Veja o que os candidatos à prefeitura de Belém fizeram neste domingo (01)

As ruas de Belém foram o palco dos candidatos à prefeitura da cidade durante esse domingo (01). Tentando conquistar a confiança e o voto da população, a campanha dos concorrentes das eleições de 2024 para a gestão municipal buscou ouvir os moradores, entender a profundidade de cada realidade e levar as propostas de melhorias dos planos de governo. Jurunas, Guamá, Pratinha, Curió-Utinga e Campina foram os principais bairros visitados. Veja mais abaixo:

Delegado Eder Mauro - PL

Não enviou informações.

Delegado Eguchi - PRTB

Não enviou informações.

Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição, participou de uma carreata em apoio à sua candidatura ao lado do candidato a vice, Edilson Moura. O ato teve início no Portal da Amazônia, percorreu os bairros do Jurunas e do Guamá, encerrando na Av. João Paulo II, no Curió-Utinga.

Edmilson Rodrigues (PSOL) em carreata (Foto: Kamila Canhedo)

Igor Normando – MDB

Igor Normando (MDB) esteve, neste domingo, em uma caminhada de mulheres pela avenida Presidente Vargas. O evento reuniu apoiadores e lideranças políticas, além do próprio candidato da coligação Levanta Belém, seu vice, Cássio Andrade (PSB), e a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan.

O candidato Igor Normando em caminhada de mulheres na avenida Presidente Vargas (Foto: Jader Paes)

Ítalo Abati – NOVO

Não enviou informações.

Jefferson Lima – Podemos

Neste domingo, Jefferson Lima fez caminhada pelo bairro da Pratinha. Visitou várias ruas para observar melhor os problemas enfrentados pela população, fez uma parada na feira do bairro para conversar sobre as condições de trabalho e infraestrutura do local. Pela parte da tarde, esteve no Portal da Amazônia, onde pôde conversar com os visitantes e usou o espaço como locação para gravar programa eleitoral.

Candidato Jefferson Lima visitando comunidades durante campanha (Foto: Divulgação)

Raquel Brício – UP

Não enviou informações.

Thiago Araújo – Republicanos

Não enviou informações.

Well Macedo – PSTU

Não enviou informações.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.