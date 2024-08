Veja o que os candidatos a prefeito de Belém tiveram de ações políticas nesta quinta-feira (29/8)

Belém tem 9 candidatos em disputa política para o cargo de prefeito da capital paraense. Com maior ou menor intensidade, todos têm ido às ruas e trabalhado propostas nas redes sociais, mantendo o sonho de poder se eleger nas Eleições 2024. O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, por Belém ter mais de 200 mil eleitores. Cada um dos 9 candidatos procura estabelecer canais diretos de comunicação com o eleitor, e desenvolver suas próprias estratégias.

Em geral, eles têm mantido diálogos próximos tanto com lideranças populares de algumas categorias de trabalho quanto com profissionais com ampla trajetória profissional. Em pauta, as conversas giram em torno dos problemas sociais da cidade e da busca de soluções coletivas. Confira a síntese da agenda dos candidatos nesta quinta-feira (29/8).

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

Pela manhã, Edmilson Rodrigues, que concorre à reeleição como prefeito de Belém, realizou caminhada ao lado da presidenta nacional do PSOL, Paula Coradi. Eles visitaram o conjunto Eduardo Angelim, no bairro da Marambaia, onde conversaram com moradores, comerciantes e mototaxistas. À tarde, Edmilson fez caminhada na Passagem Maria Aguiar, no bairro do Marco, acompanhado de militantes e candidatos da coligação.

Igor Normando – MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, o candidato Jefferson Lima, do Podemos, foi ao bairro da Terra Firme, onde conversou com moradores e transeuntes. O candidato, também, conversou com os feirantes da rua São Domingos e com os moradores da área. À tarde, esteve no canal Água Cristal, na Marambaia, e conversou com moradores e pedestres.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos – Não enviou informações

Pela manhã, o candidato Thiago Araújo, do Republicanos, se reuniu com especialistas em mobilidade urbana sobre soluções para melhorar o trânsito e o transporte público em Belém. À tarde, ele se reuniu com moradores do bairro da Matinha. À noite, o candidato participou de um encontro na Igreja Assembleia de Deus, onde se reuniu com líderes religiosos e membros da comunidade.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

