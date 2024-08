Veja as atividades dos candidatos à Prefeitura de Belém neste domingo (25/08)

Neste domingo (25/8), os candidatos a prefeito de Belém realizaram uma série de atividades voltadas para o contato direto com os eleitores e a apresentação de suas propostas.

Confira o resumo das ações de cada um:

Delegado Eder Mauro - PL

Não enviou informações.

Delegado Eguchi - PRTB

Não enviou informações.

Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pela coligação Nossa Família é o Povo (PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT), visitou a Praça da República pela manhã. Durante a visita, conversou com vendedores ambulantes, permissionários da feira e o público frequentador do local.

Igor Normando – MDB

Pela manhã, Igor Normando, acompanhado do candidato a vice, Cássio Andrade, e do governador Helder Barbalho, realizou uma carreata que percorreu a avenida João Paulo II até o Portal da Amazônia.

Legenda (Divulgação)

Ítalo Abati – NOVO

Não enviou informações.

Jefferson Lima – Podemos

Jefferson Lima esteve na Feira da 25 para apresentar as propostas da campanha “Chegou a vez do povo governar”. O candidato aproveitou o domingo, Dia do Feirante, para dialogar sobre as condições de trabalho que têm nos espaços disponíveis na cidade.

Legenda (Divulgação)

Raquel Brício – UP

Não enviou informações.

Thiago Araújo – Republicanos

Não enviou informações.

Well Macedo – PSTU

Não enviou informações.

O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.