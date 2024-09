Veja a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belém para esta quinta-feira (12/9)

Delegado Éder Mauro – PL

Manhã: Gravação para o horário eleitoral

Tarde: Às 18h, reunião com lideranças do Outeiro.



Delegado Eguchi – PRTB

9h: Caminhada na Feira da Cabanagem

16h: Entrevista para site de notícias



Edmilson Rodrigues – PSOL

8h- Compromisso administrativo

10h- Entrevista à emissora de rádio

15h às 17h - Compromissos administrativos

18h- Caminhada no Conjunto Radional II, na Condor.

19h - Inauguração do comitê do vereador Allan Pombo (PDT).



Igor Normando – MDB

12h30 – Entrevista ao Grupo Liberal, com transmissão ao vivo pelo Youtube

17h – Arrastão do 15 em Icoaraci



Ítalo Abati – NOVO

10h / 12h: Candidato encontra com lideranças de bairros para apresentação do Projeto Capital.

14h / 16h: Candidato participa de evento de empreendedorismo e startups.



Jefferson Lima – Podemos

9h: Caminhada em Icoaraci, na Rua 8 de Maio

17h: Caminhada no Bengui

Raquel Brício – UP

7h - Campanha nos portões da Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação (UEPA), no Telégrafo.

9h - Campanha na Feira do Telégrafo

15h - Gravação de Materiais de Campanha



Thiago Araújo – Republicanos

Manhã: Gravação de conteúdo para rede social

Tarde: Encontro com moradores do bairro do Marco

Noite: Encontro com moradores do bairro da Pedreira

Well Macedo – PSTU

6h30: Conversa com os operários na Rua Boaventura da Silva, entre Almirante Wandenkolk e Generalíssimo Deodoro

7h: Panfletagem na avenida Presidente Vargas, em frente ao Basa.

11h50: Entrevista para emissora de TV

14h30: Entrevista para emissora de TV

15h: Gravação de vídeos

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.