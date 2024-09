Veja a agenda dos 9 candidatos à Prefeitura de Belém nesta quarta-feira (4/9) 

Delegado Eder Mauro - PL

14h30 - Entrevista à emissora de televisão

18h - Blitz, em São Brás

Delegado Eguchi - PRTB

9h: Reunião com apoiadores no comitê de campanha, na avenida Pedro Miranda.

13h: Reunião com apoiadores da Igreja Petencostal, na rua Liberal, no bairro da Pratinha II.

Edmilson Rodrigues – PSOL

9h- Caminhada no Jurunas.

16h30- Entrevista à emissora de rádio.

19h40- Entrevista para um canal do Youtube sobre a Carta-Compromisso do Saneamento

20h30- Inauguração do comitê do candidato a vereador Josué.

Igor Normando – MDB

8h – Visita à Feira do Jurunas, com concentração na avenida Fernando Guilhon, no estacionamento da Feira do Jurunas

9h – Visita à Feira da Cremação, com concentração na avenida Alcindo Cacela com Rua São Miguel

17h – Arrastão no Guamá, com concentração na travessa Francisco Caldeira Castelo Branco com a Rua Silva Castro

Ítalo Abati – NOVO

10h – 12h: Candidato apresenta o Projeto Capital para Startups.

15h30 - 18h: Candidato se reúne para deliberar sobre entrevistas.

19h – 22h: Candidato participa de evento e assina compromisso com foco no saneamento básico de Belém.

Jefferson Lima – Podemos

9h - Caminhada na Feira do Barreiro, com concentração na travessa Barão do Triunfo, próximo à avenida Senador Lemos

12h – Entrevista para o Grupo Liberal

17h - Caminhada no bairro do Guamá, na Passagem Popular com avenida Bernardo Sayão

19h - Blitz e Adesivaço na avenida Pedro Cabral com a rodovia Arthur Bernardes

Raquel Brício – UP

10h - Participação do Ato contra o assédio na Uepa (CCSE)

17h - Campanha na Praça do Operário em São Brás

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã : Gravação de propaganda eleitoral

Tarde: Gravação de entrevista

Noite: Encontro com moradores da Pedreira

Well Macedo – PSTU

17h – Panfletagem na avenida Perimetral, no bairro Guamá, em frente ao terminal de ônibus da UFPA.

