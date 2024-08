Veja a agenda dos candidatos a prefeito de Belém para esta quarta-feira (28/8)

Delegado Eder Mauro - PL

Noite - Blitz na avenida Alcindo Cacela com avenida Padre Eutíquio

Delegado Eguchi - PRTB

Manhã: Caminhada na Feira da Cremação

Tarde: Reunião com apoiadores no comitê de campanha

Caminhada no bairro do Marco, com concentração no início da avenida João Paulo II

Edmilson Rodrigues – PSOL

8h - Caminhada na Feira Tapanã.

16h - Entrevista para um portal de notícias em Belém

17h - Caminhada no bairro da Sacramenta, área das Malvinas.

Igor Normando – MDB

9h - Caminhada no Bengui, com concentração na rua São Bento com a Passagem Santa Maria

17h - Arrastão 15 em Canudos - Concentração: Av. Ceará, 908. Próx. a Tv. Segunda de Queluz

Ítalo Abati – NOVO

12h30 / 14h: Candidato concede em entrevista para o Grupo Liberal

15h / 18h: Candidato grava material audiovisual para stará em Gravação de Mídias Oficiais.

Noite: Candidato fará visita na Feira da Madrugada da Ceasa.

Jefferson Lima – Podemos

9h - Caminhada no Sideral, com concentração na rua São Pedro, no Coqueiro.

17H - Caminhada no Marambaia, no Canal Água Cristal

19h - Live com a Associação Brasileira Sanitária e Ambiental (Seção Pará), com transmissão pelo youtube no canal obasicodosaneamento.

Raquel Brício – UP

7h – Campanha na Cosanpa de São Brás

10h - Reunião com apoiadores

16h - Campanha próximo ao shopping Pátio Belém

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã: Gravação de propaganda eleitoral

Tarde: Encontro com moradores do bairro da Cabanagem

Noite: Encontro com eleitores na Associação Beneficente e Esportiva São Pedro

Well – PSTU – Não enviou informações

