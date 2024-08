Veja a agenda dos candidatos a prefeito de Belém nesta terça-feira (27/8) 

Delegado Eder Mauro - PL

MANHÃ - Viagem para Brasília (DF)

TARDE - Reuniões com lideranças do partido (PL)

Delegado Eguchi - PRTB

MANHÃ – Reunião com apoiadores no Conjunto Canarinho no bairro do Tapanã

TARDE – Participação em podcast de portal de notícias

Caminhada no Jurunas e Cidade Velha com concentração na frente do Atacadão Veiga Cabral com a Estrada Nova

Edmilson Rodrigues – PSOL –

9h- Caminhada na Vila da Barca, no Telégrafo, com concentração na avenida Pedro Álvares Cabral com a travessa Coronel Luís Bentes.

Igor Normando – MDB

9h - Participação de uma sessão plenária na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa)

17h - Caminhada no Bengui com concentração na avenida Arthur Bernardes, Km 13, próximo ao posto Maguari Shell.

Ítalo Abati – NOVO

14h / 16h – O candidato vai organizar evento de arrecadação e captação de recursos para a campanha.

17h / 18h30 – O candidato estará em encontro de lideranças de bairros para apresentar o “Projeto Capital”.

Jefferson Lima – Podemos

MANHÃ – Gravação de programa de televisão.

17h - Caminhada no bairro da Sacramenta

Raquel Brício – UP

8h30 - Reunião com política de Campanha

12h30 - Entrevista no Jornal O Liberal

16h - Atividade de Campanha na avenida Presidente Vargas

Thiago Araújo – Republicanos

MANHÃ: Sessão na Alepa

TARDE: Gravação de propaganda eleitoral

NOITE: Encontro com moradores do bairro CDP

Well – PSTU

15h – Participa de Assembleia dos trabalhadores da Educação Pública, no bairro do Marco

18h30 – Reunião no Comitê de campanha.

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.