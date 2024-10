TRE-PA realiza lacre das urnas eletrônicas auditadas para as Eleições 2024 no Mangueirinho

Na noite deste sábado (05/10), foi realizada a Cerimônia de Lacre das Urnas Eletrônicas Auditadas na Arena Guilherme Paraense, popularmente conhecida como Mangueirinho, localizada na rodovia Augusto Montenegro, no bairro Castanheira, em Belém. O evento foi conduzido pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (CAVE) e presidido pelo juiz da Corte Eleitoral e presidente da CAVE, Marcus Alan de Melo Gomes. A cerimônia contou com a participação da diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), Nathalie Castro, além de representantes de partidos políticos, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Ministério Público e do público em geral. As urnas ficarão lacradas em uma sala cofre.

O juiz Marcus Alan, presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, destacou que a urna eletrônica está em uso no Brasil desde 1996 e que, em 1998, foi a primeira vez que o equipamento foi utilizado em todas as capitais do país.

“A Justiça Eleitoral sempre realiza processo de auditoria, nunca houve um erro. E, quando ocorre, é sempre por erro humano, às vezes acontece da pessoa que está operando a urna, digita um voto errado, não identificada corretamente, e isso implica a inconsistência. Quando ocorre, a própria comissão se encarrega de identificar o problema e todo o processo é filmado”, acrescentou.

Mais cedo, o TRE do Pará realizou o sorteio das 35 urnas eletrônicas que serão auditadas durante o Primeiro Turno das Eleições Municipais de 2024, que ocorre no domingo (6). O sorteio inclui urnas para dois tipos de testes: o Teste de Integridade e o Teste de Autenticidade, ambos realizados no dia da eleição e considerados essenciais para garantir a lisura e veracidade dos resultados.

Das urnas sorteadas, 27 serão usadas no Teste de Integridade e 8 no Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais. O sorteio abrangeu 42 municípios, incluindo a capital, Belém, e outras cidades da Região Metropolitana e do nordeste paraense. Após o sorteio, as urnas designadas para o Teste de Integridade foram imediatamente substituídas nas seções eleitorais correspondentes e transportadas para os locais indicados pelo TRE, sob escolta da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal