TRE-PA realiza coletiva de imprensa nesta terça (1º); preparação das urnas está na fase final

Nesta terça-feira, 1º de outubro, às 9h, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realiza o Encontro com a Imprensa no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, no prédio anexo à sede do tribunal. A coletiva vai contar com a presença do presidente do TRE-PA, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, da diretora-geral, Nathalie Castro, e do secretário de Tecnologia da Informação, Felipe Brito. Temas importantes da eleição de 2024 vão ser abordados.

O órgão está na fase fase final do processo de preparação das urnas eletrônicas que vão usadas nas eleições municipais deste ano. No último domingo, 29 de setembro, foram preparadas 626 urnas. Desse total, 292 são para eleitores da 96ª Zona Eleitoral, que abrange os bairros Curió-Utinga, Cremação, São Brás, Canudos e Terra Firme, em Belém; e 334, para as seções da 72ª Zona Eleitoral, que envolve Cidade Nova, Jaderlândia, Levilândia e Conjunto Valparaiso, em Ananindeua.

Em Ananindeua, a preparação das urnas eletrônicas encerrou nesta segunda-feira (30). Foram lacradas 442 urnas da 78ª Zona Eleitora, do município de Marituba, fechando, assim, o trabalho das 14 zonas eleitorais que englobam a Região Metropolitana de Belém, com um total de 4.500 urnas preparadas e testadas. Já nesta terça (1º) será a vez da 105ª Zona Eleitoral, que abrange o município de Breves, finalizar totalmente essa etapa do processo eleitoral no estado.

Em todo o Pará, segundo o TRE, são 22.910 urnas eletrônicas preparadas para a votação. Há também 2.777 urnas de reservadas para possíveis problemas em alguma das 20.133 seções eleitorais distribuídas pelas 101 zonas do tribunal.