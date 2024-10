TRE-PA emite zerésima que confirma sistema zerado antes do segundo turno

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizou neste sábado (26/10), véspera do segundo turno das Eleições 2024, a cerimônia de emissão da zerésima do Sistema de Totalização de Votos (SISTOT). A emissão ocorreu no Centro de Atendimento ao Eleitor, no bairro da Pedreira, em Belém.

A zerésima do SISTOT é o relatório que confirma que o sistema está zerado, sem votos para nenhum dos candidatos, antes de receber os dados das urnas eletrônicas.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizou neste sábado (26), véspera do segundo turno das Eleições 2024, a cerimônia de emissão da zerésima (Amanda Engelke/ O Liberal)

O procedimento é considerado fundamental para garantir a transparência e a lisura do processo eleitoral, assegurando que todos os votos apurados ao final da eleição correspondam exclusivamente aos lançados pelos eleitores no dia da votação.

Neste domingo (27), um procedimento semelhante será realizado nas urnas eletrônicas: cada seção eleitoral emitirá um relatório para comprovar que as urnas estão zeradas antes do início da votação, marcada para as 8h.

No Pará, o segundo turno ocorre em Belém e Santarém.