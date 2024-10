Thiago Araújo fala sobre a importância de ouvir o povo durante a campanha, após votar em Belém

O candidato Thiago Araújo, do partido Republicanos, que está na disputa para prefeito de Belém, votou na manhã deste domingo (6/10), por volta de 11h15, na Escola Técnica Prof. Anísio Teixeira, no bairro do Umarizal. Acompanhado da esposa, o candidato foi recepcionado pelos apoiadores que aguardavam no local da votação para as Eleições 2024. Ao falar sobre a campanha, ele citou as várias caminhadas que fez pelos bairros da capital paraense e destacou a importância de ouvir as necessidades do povo.

Ao chegar no local de votação, Thiago Araújo foi recepcionado pelos apoiadores, que o acompanharam até a sala onde ele ia votar. No local, o candidato conversou com várias pessoas e agradeceu o carinho dos eleitores que estavam na instituição. Após votar, Thiago fez algumas fotos e comentou sobre o que espera das eleições. Segundo ele, durante toda a campanha a intenção foi ouvir o povo.

“Nossa campanha foi maravilhosa. A gente conversou com muitas pessoas, andamos em todos os bairros, discutimos os problemas de Belém e a nossa expectativa é de ir para o segundo turno para fazer a mudança de verdade que Belém precisa”, comentou.

Campanha

Durante toda a candidatura para a Prefeitura de Belém, Thiago destacou que o cuidado com a cidade se refletia no cuidado das pessoas. Em entrevista ao O Liberal, ainda durante o período de campanha, ele destacou os planos para a educação e o saneamento, sobretudo nas regiões periféricas da capital.



“Belém é uma cidade maravilhosa, com potencial gigante que, infelizmente, parou no tempo e está abandonada. Precisamos ter zelo com a coisa pública e gerar segurança, a oportunidade de negócio e reconstruir a autoestima do nosso povo. Precisamos levar creche para aquelas mães que querem botar o seu filho numa educação especial e não tem. A gente precisa levar obras de saneamento e de oportunidade para a perferia”, disse.

(*Com informações de Thaís Neves)