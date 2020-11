Lei Seca e corrupção: veja casos registrados no boletim da Segup neste final de semana

A Polícia Civil registrou, no sábado (14) e neste domingo (15), um caso de desobediência à portaria que rege sobre a Lei Seca no município de Novo Repartimento, no Pará. Duas ocorrências de corrupção eleitoral foram registradas nos municípios de Salinópolis e Portel. E dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), pela prática de divulgação ou propaganda irregular, também ocorreram nas cidades de Paragominas e Anapu. Mais: quatro pessoas foram presas pela Polícia Federal nas cidades de Paragominas e Santarém, por crime eleitoral, sendo dois candidatos a vereador. As informações foram divulgadas, na manhã deste domingo (15), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Esses dados foram atualizados às 8 horas. A Segup informou que a 'Operação Eleições' começou na na sexta-feira(13) com o deslocamento do efetivo empregado na ação. Toda a operação está sendo monitorada pelo Centro Integrado de Comando Estadual, em Belém.

Este ano, a novidade são os 13 Centros Integrados de Comando e Controle Regionais a fim de monitorar, de forma descentralizada, as ações e agir com mais celeridade em possíveis ocorrências. Eles estão presentes nas cidades de Marabá, Capanema, Castanhal, Soure, Breves, Paragominas, Tucuruí, Redenção, São Félix Xingu, Santarém, Itaituba, Abaetetuba e Altamira, além do Centro Integrado de Comando e Controle instalado para a operação na Capital paraense, que contempla a Região Metropolitana de Belém (RMB). Os centros regionais fornecem as informações ao comando estadual por meio do Sistema Argos e é alimentado com os dados de cada região. Já o Centro Integrado do Estado repassa as informações ao CICC nacional pelo sistema Córtex.

"Operações Eleições" emprega 4.797 agentes de segurança pública

Estão empregados na 'Operação Eleições' 4.797 agentes de segurança pública, com a utilização de 57 viaturas de duas e quatro rodas, dois helicópteros e três aviões do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e quatro embarcações do Grupamento Fluvial. Entre o acréscimo feito do efetivo destaca-se o aumento de 886 policiais militares e 305 policiais civis. Em 72 municípios haverá, ainda, a presença das tropas federais.

Entre as possíveis ocorrências que demandam atenção redobrada dos órgãos de segurança estão: "boca de urna'', práticas de compra de votos, ameaças, conflitos e provocações entre representantes de partidos oposicionistas, manifestações/aglomerações de eleitores nas proximidades de locais de votação, transporte irregular de eleitores (rodoviário ou fluvial), logística de deslocamento dos órgãos para locais de votação de difícil acesso, bloqueios às vias públicas etc.

Por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop) há ainda o vídeomonitoramento em tempo real dos principais corredores de veículos e pessoas, além dos principais locais de votação na RMB. Ao todo, 209 câmeras estão sendo utilizadas. A Segup informou, ainda, que os demais boletins serão emitidos às 12 horas, às 15 horas e às 20 horas.