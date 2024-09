Saiba a agenda dos candidatos a prefeito de Belém neste sábado (7/9)

Delegado Éder Mauro – PL

Presença no ato político de 7 Setembro na Avenida Paulista em São Paulo (SP)

Delegado Eguchi – PRTB

Participação nos atos políticos de 7 de Setembro em São Paulo (SP)



Edmilson Rodrigues – PSOL

9h - Caminhada no bairro da Campina

11h - Inauguração do comitê da Vanessa Egla

14h - Reunião com coordenação da campanha

16h - Gravação de Programa Eleitoral

18h - Bandeiraço na avenida Augusto Montenegro

Igor Normando – MDB

8h: Arrastão do 15 em Outeiro, com concentração no final da linha do bairro Brasília.

Ítalo Abati – NOVO

Participação nos atos políticos de 7 de Setembro na Avenida Paulista em São Paulo (SP), junto ao Partido Novo.

Jefferson Lima – Podemos

9h: Caminhada em Outeiro

16h: Blitz e gravação de programa eleitoral

Raquel Brício – UP

9h: Reunião com apoiadores na Cidade Velha

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã : Encontro com grupo de candidatos a vereador

Tarde: Encontro com moradores do Jurunas

Noite: Encontro com moradores da Sacramenta

Well Macedo – PSTU

8h: Participação no Grito dos Excluídos, no Boulevard da Gastronomia

15h: Reunião com núcleo de mulheres do PSTU

17h: Lançamento da campanha no Guamá, na Rua Barão de Igarapé-Miri

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.