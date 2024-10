Podemos, partido de Jefferson Lima, apoia Éder Mauro para 2º Turno

O Partido Podemos em Belém divulgou nota, na noite desta segunda-feira (14/10), anunciando o apoio ao candidato Éder Mauro para o 2º turno das Eleições Municipais, no próximo dia 27 de outubro, um domingo.

De acordo com o Podemos, a decisão foi tomada de modo coletivo. "Após uma decisão democrática envolvendo a direção e seus filiados, optamos por apoiar a candidatura do deputado federal Éder Mauro, filiado ao PL, à Prefeitura de Belém no segundo turno", diz um trecho da nota.

A nota afirma que, "essa escolha reflete o compromisso do Podemos com uma Belém mais segura, justa e atenta às necessidades da população. Após ouvirmos as diversas vozes dentro do partido, decidimos que o projeto de Éder Mauro é o que melhor representa os valores que defendemos e o desejo de mudança que a cidade tanto espera".

"Com este apoio, reafirmamos nossa responsabilidade com o povo e nosso compromisso com o fortalecimento da democracia", conclui a nota do Podemos.

Em 7 de setembro passado, o então candidato ao cargo de prefeito de Belém, Jefferson Lima, que é comunicador e empresário, informou ao Grupo Liberal, em entrevista, que, entre outras propostas, para um eventual governo municipal dele, defendia a transformação da Guarda Municipal em Guarda Civil, bem como a implantação gradual de escolas em tempo integral na cidade.

O candidato Jefferson Lima recebeu 36.354 votos (4,53%) no 1º turno das Eleições Municipais, em 6 deste mês.