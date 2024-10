Pode usar o app E-Título neste domingo de eleição para ir votar? Entenda

O último dia para baixar e atualizar o app E-Título, antes do dia da votação, foi no sábado, 5. No entanto, neste domingo, 8 de outubro, eleitores que já tiverem o aplicativo E-Título poderão utilizá-lo normalmente para votar, dispensando o título físico. Quem estiver em outra cidade também pode justificar o voto diretamente no app.

Para aqueles que ainda não instalaram o e-Título, o download devia ser feito até sábado, visto que o serviço estará indisponível para download no domingo. Depois disso, o sistema estará indisponível para validação dos dados dos eleitores.

O aplicativo oferece funções práticas, como a consulta à situação eleitoral, endereço da zona e seção de votação e possibilidade de emitir certidões de quitação eleitoral. Além disso, o e-Título também facilita o processo de justificativa de ausência em caso de não comparecimento, especialmente para eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral.

No dia de um eventual segundo turno, marcado para 27 de outubro, a emissão do título de eleitor digital também ficará suspensa.

Habilitação do e-Título:

Insira as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, número do CPF, nome da mãe e do pai.

Clique em "Entrar no e-Título".

Confirme os dados adicionais exibidos, como local de votação, telefone e profissão. Essas informações são baseadas no cadastro realizado ao emitir seu título de eleitor físico.

Clique em "Finalizar".

Digite sua senha e clique em "Confirmar". Caso sua senha esteja desatualizada, o app pode solicitar a criação de uma nova.

Verificação de identidade:

Em alguns casos, o e-Título pode solicitar uma verificação por selfie. Se isso ocorrer, leia o termo de ciência sobre a identificação e clique em "Sim". Depois, siga as instruções na tela para tirar a foto.

Acesso por biometria:

O aplicativo também oferece a opção de habilitar o acesso por digital. Caso queira ativar essa função, clique em "Ativar".