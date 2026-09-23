\u003cp\u003eA 11 dias do primeiro turno das eleições gerais no Brasil, pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 23, pela American Analytics Times Brasil/CNBC indica um cenário bastante polarizado na disputa pela Presidência da República. De acordo com a mostra, se o segundo turno da corrida presidencial fosse realizado hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), estariam empatados em 43%. Outros 6% afirmam que votariam em branco ou nulo, enquanto 8% não souberam responder ou preferiram não informar.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eNas projeções de primeiro turno, no cenário estimulado, Lula aparece numericamente à frente, com 38% das intenções de voto, contra 34% de Flávio Bolsonaro (PL), mas empatados tecnicamente, em razão da margem de erro do levantamento, que é de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos. Na sequência aparecem o escritor Augusto Cury (Avante), com 5%, Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão) também com 4%, e Romeu Zema (Novo) com 1%. Os demais nomes testados não pontuaram. Brancos e nulos somam 6%, enquanto 8% dos entrevistados não souberam responder ou preferiram não informar.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003ch2\u003e\u003cb\u003eOs outros cenários de segundo turno:\u003c/b\u003e\u003c/h2\u003e\r\n\r\n\u003cul\u003e\r\n\t\u003cli\u003eLula 42% e Caiado 40%, empate técnico\u003c/li\u003e\r\n\t\u003cli\u003eLula 43% e Romeu Zema 38%\u003c/li\u003e\r\n\t\u003cli\u003eLula 42% e Augusto Cury 37%\u003c/li\u003e\r\n\t\u003cli\u003eLula 44% e Renan Santos 37%\u003c/li\u003e\r\n\u003c/ul\u003e\r\n\r\n\u003ch2\u003e\u003cb\u003eAvaliação de Lula e do governo federal\u003c/b\u003e\u003c/h2\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eA gestão do presidente Lula é desaprovada por 51% dos entrevistados, enquanto 45% afirmam aprovar a administração federal. 4% não souberam ou preferiram não responder.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eNa avaliação do governo, 46% classificam a administração como ruim ou péssima - 35% péssima e 11% ruim. Já 33% avaliam a gestão como ótima ou boa, sendo 14% ótima e 19% bom. Outros 17% consideram o governo regular, e 4% não souberam ou não responderam.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003ch2\u003e\u003cb\u003eRejeição\u003c/b\u003e\u003c/h2\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eLula e Flávio Bolsonaro são os presidenciáveis com maior rejeição, com 51% e 50%, respectivamente. Em seguida, aparecem Ronaldo Caiado com 34% e Augusto Cury com 27%.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eA pesquisa foi realizada entre os dias 15 a 20 de setembro, com 2.000 eleitores de todo o País. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e a pesquisa está registrada no TSE sob protocolo: BR-032587/26.\u003c/p\u003e\r\n