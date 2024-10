Parauapebas altera 7 locais de votação; confira as mudanças

O município de Parauapebas, localizado no sudeste do Pará, teve sete locais de votação alterados para as Eleições Municipais de 2024. A medida, anunciada pelo Cartório Eleitoral da 106ª Zona, busca garantir uma melhor estrutura para atender o fluxo de eleitores durante o pleito, que ocorre neste domingo (6/10) e, caso necessário, em 27 de outubro (segundo turno).

As mudanças envolvem principalmente a transferência de seções eleitorais para novos locais devido à falta de infraestrutura adequada nos espaços anteriormente utilizados. O Chefe do Cartório Eleitoral, Luiz Felipe Azevedo Ferreira, explicou que algumas escolas estão em reforma, enquanto outras não oferecem condições suficientes para acomodar mesários, fiscais e eleitores de forma adequada.

Confira abaixo os novos locais de votação e as respectivas seções alteradas:

As seções eleitorais que funcionavam na EMEI Ana Maria Machado foram transferidas para a EMEI Pingo de Gente, localizada na Avenida Mato Grosso, 83, Bairro da Paz.

As seções que funcionavam no INSS agora serão na EMEI Dalmo Tenório Nascimento Pereira, situada na Rua do Contorno, Residencial Alto Bonito.

Seções do Colégio Adventista e da EMEF Sandra Maria foram movidas para a EMEI Deyse Lorrena, na Rua Amapá, Bairro Novo Brasil.

A EMEI Moranguinho terá suas seções transferidas para o Instituto Federal do Pará (IFPA) - Campus Parauapebas, localizado na Rodovia Dr. Faisal Salmen, próximo à Portaria Vale.

As seções da FAMAP passam a funcionar na EEEM Professor Serafim Fernandes, na Rua Santarém, Bairro Maranhão.

A Escola Estadual Marluce Massariol de Souza, que está em reforma, teve suas seções relocadas para a EMEI Sorriso de Criança, na Rua Evandro Chagas, Bairro Rio Verde.

Essas mudanças visam proporcionar um ambiente mais seguro e confortável para todos os envolvidos no processo eleitoral, evitando transtornos que poderiam ocorrer em locais com espaço inadequado.

Dúvidas e canais de contato

Eleitores que tenham dúvidas sobre o novo local de votação ou sobre a situação de seu título podem entrar em contato diretamente com o Cartório Eleitoral da 106ª Zona, por meio dos seguintes canais:

Telefone/WhatsApp: (91) 98412-2690

E-mail: zona106@tre-pa.jus.br

A Justiça Eleitoral reforça a importância de os eleitores consultarem previamente seus novos locais de votação para evitar contratempos no dia da eleição.