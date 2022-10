Nos Estados, pesquisas foram na direção contrária das urnas

Em vários Estados, os institutos de pesquisa também tiveram projeções bem diferentes do resultado final da apuração dos votos pelo TSE. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, o ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, venceu a disputa com 42,32% dos votos. A segunda colocação ficou com o petista e ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, com 35,7% dos votos. Na terceira colocação, o atual governador, Rodrigo Garcia, do PSDB, com 18,4%.

No entanto, as pesquisas divulgadas na véspera da eleição apresentaram outro cenário. O DataFolha divulgou que Haddad estaria com 39%, Tarcisio, com 31% e Rodrigo Garcia, com 23%. A diferença no índice de Tarcísio, entre a pesquisa e o resultado, foi de 11,3% a mais. O Ipespe acabou tendo diferença ainda maior, uma vez que registrava Tarcísio com 29 e Haddad com 41. E o Ipec apontou Tarcisio com 31 e Haddad com 41.

No Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, novamente os institutos de pesquisa não acertaram os resultados da urna. O governador Cláudio Castro, do PL, mesmo partido de Bolsonaro, foi reeleito com 58,67% dos votos. Marcelo Freixo, do PSB, ficou com 27,38% dos votos, de acordo com a totalização das urnas. O resultado mostrou uma diferença de 31,29 pontos percentuais.

Porém, a pesquisa do Ipec apontava que a disputa seguiria para o segundo turno, colocando Castro com 47% dos votos válidos e Freixo com 28%, gerando uma diferença de 19 pontos entre os dois candidatos.

Já o Instituto Quaest registrou pesquisa colocando Castro com 48% e Freixo com 32%, numa diferença de 16 pontos percentuais entre eles.

O DataFolha apontava, em pesquisa divulgada no sábado, às vésperas da eleição, Castro com 44% e Freixo com 35%. Uma diferença de apenas nove pontos, bem diferente da distância de 31 pontos do resultado.

Na Bahia, o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, ficou muito perto de vencer a disputa já no primeiro turno, com 49,45% dos votos com 100% das urnas apuradas. O candidato do União Brasil, ACM Neto, recebeu 40,8% dos votos.

No Estado, os resultados das pesquisas também foram divergentes do apurado nas urnas. A pesquisa do Ipec e do DataFolha, ambas divulgadas no sábado, apontavam vitória de ACM Neto no primeiro turno, com 51%, enquanto Jerônimo teria 40% no Ipec e 38% no DataFolha.

A mesma inversão se deu no Rio Grande do Sul. O ex-ministro Onyx Lorenzoni obteve 37,5% dos votos, enquanto Eduardo Leite ficou com 26,81%. Na pesquisa do Ipec, porém, Onyx aprecia com 30% e Eduardo Leite liderava com 40%.

Senado

No Paraná, na disputa pelo Senado, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro (União Brasil) foi eleito com 33,5%. A segunda posição ficou com Paulo Martins (PL), com 29,12% e Álvaro Dias (Podemos) na terceira posição, com 23,94%.

A pesquisa Ipec, divulgada na véspera da eleição, apontava vitória de Álvaro Dias com 41%, seguido por Sergio Moro com 35% e Paulo Martins na terceira posição com 14%.

No Rio Grande do Sul, o vice-presidente Hamilton Mourão ficou com 44,11% dos votos. A pesquisa do Ipec apontava que ele teria 28%. O instituto indicava vitória de Olívio Dutra com 36%. Porém, o resultado final colocou Dutra com 37,85%.

Também na disputa ao Senado, em São Paulo, o ex-ministro Marcos Pontes (PL) registrou 49,68% dos votos, enquanto Márcio França (PSB) obteve 36,27% da votação. Na pesquisa do Ipec, França liderava com 43% e Pontes tinha teria 31%.