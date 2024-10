João Campos, prefeito de Recife, participa de comício de Igor Normando em Belém

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), chegou a Belém na noite desta segunda-feira (21) para participar de um evento em apoio à campanha de Igor Normando, candidato do MDB à Prefeitura de Belém. Ao lado do governador Helder Barbalho e outros apoiadores, o filho de Eduardo Campos participou de um comício na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira.

Além dele, seu irmão, deputado federal Pedro Campos (PSB), o prefeito de Macapá, Dr Furlan (MDB), a vice-governadora Hana Ghassan (MDB), ministro Jader Filho e demais apoiadores também estiveram presentes no evento, que marca a contagem regressiva da campanha para o segundo turno das eleições municipais, que acontece no próximo domingo (27).

JOVEM GESTOR

João Campos (PSB) destacou a importância de uma gestão próxima da juventude e conectada com as demandas da população. “Quando fui eleito prefeito de Recife, aos 27 anos, não acreditavam no nosso trabalho. Acreditaram que por ser jovem, inexperiente, eu seria incompetente. Mas nós provamos a força da juventude indo para a rua e fazendo a diferença”, afirmou o prefeito recifense.

“Não tenho nenhuma dúvida, com essa equipe trabalhando como vem trabalhando, essa será a maior vitória do segundo turno do país”, disse Campos, que também ressaltou o fortalecimento do PSB na região Norte, por meio da parceria com Cássio Andrade, candidato a vice de Normando.

Na oportunidade, o pernambucano disse ainda que “política se faz unindo pessoas”: “Chegou, mais do que nunca, o tempo de trabalho, de olho no olho, de ir para a periferia, nos aproximar das pessoas, por que assim que se faz a política”.

Já o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, complementou a fala de João sobre a importância de se unir em prol de uma cidade mais inclusiva e desenvolvida. “Belém precisa de uma gestão que ouça as pessoas e que entenda os desafios de uma capital com tantas demandas. Igor está preparado para isso”, afirmou Furlan. O prefeito macapaense finalizou o discurso dizendo: “É preciso com muito trabalho e luta devolver o sorriso à Belém. E Belém pode contar comigo para isso”.

Os prefeitos recém eleitos, ambos com grande aproveitamento nas urnas, ambos com vitórias expressivas nas eleições de 2024. Dr Furlan foi reeleito com 85,08% dos votos, o maior percentual entre as capitais. João Campos, reeleito na capital pernambucana com 78,11% dos votos, foi eleito também como o melhor gestor municipal do país, pelo instituto Altasintel, com 81% de aprovação.

O EVENTO

No evento, que reuniu apoiadores no bairro da Pedreira, Igor Normando reafirmou suas propostas de campanha e chamou a atenção para os próximos dias decisivos. “Com o apoio de quem acredita no nosso trabalho, vamos construir uma Belém mais justa e próspera”, disse.

“Os ataques, nós respondemos com união nas ruas e cada vez mais propostas. Estamos prestes a comemorar a evolução cabana. Que esse sangue cabano seja um ingrediente a mais para que possamos levar propostas e mudanças ao povo de Belém”, completou Normando durante seu discurso.