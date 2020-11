Gustavo Sefer, confiante num segundo turno, diz que acredita apenas nas urnas

Gustavo Sefer, candidato a prefeito de Belém pelo PSD, votou no colégio Ideal, no início da tarde deste domingo (15). Esteve acompanhado da noiva e da mãe. A votação foi rápida e tranquila na seção dele. Disse que, ao menos o local de votação onde compareceu, tinha regras de distanciamento, álcool gel e verificação de temperatura. Acreditando no segundo turno, disse que só as urnas são a realidade das eleições.

"Belém tem opção. Não precisamos voltar no tempo ou parar no tempo. Precisamos é virar a página. Avalio que fiz uma campanha limpa, dando exemplo e colocando a saúde das pessoas em primeiro lugar, muito antes do decreto que proibia aglomerações, já evitamos eventos que pusessem em risco a vida. Pela internet, rádio, TV... Tem como fazer campanha sem aglomerar", disse Sefer.

O resultado das urnas, garante Sefer, será respeitado, independente de quma vença. "Mas precisamos que, até 17h, a população venha e vote para mostrar que quer essa virada de página, rumo ao segundo turno", declarou.