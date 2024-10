Eleitores de três estados são presos em flagrante após tirar foto da urna de votação

Três pessoas foram presas em flagrante neste domingo (6) por tirar foto da urna de votação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), no Brasil, é proibido fotografar ou filmar o processo de votação dentro da cabine eleitoral. O objetivo é garantir o sigilo do voto e preservar a liberdade do eleitor, evitando pressões ou constrangimentos. (Com informações do G1)

Um dos eleitores foi preso em flagrante em Joaçaba, maior cidade do Meio-Oeste de Santa Catarina. A informação foi confirmada pela chefe do cartório eleitoral da cidade, Marcele Tiresdresch, e pela Polícia Militar.

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o eleitor de 65 anos foi detido por quebra de sigilo do voto. A ocorrência foi registrada às 8h30, na seção 166, no Sine de Joaçaba. Segundo o tenente Edilson Tarniovicz, o homem tinha duas imagens da urna no celular. Ele foi abordado e encaminhado à delegacia da cidade.

Outra eleitora presa foi uma idosa de 69 anos. Ela foi flagrada tirando foto da urna no momento da votação em Marabá, município do sudeste do Pará. O caso ocorreu na escola Pequeno Príncipe, localizada no núcleo Nova Marabá. Após o flagrante, a mulher foi presa e encaminhada por agentes à delegacia de Polícia Civil .

Em nota, a Polícia Civil disse que a mulher foi apresentada na seccional, ouvida e liberada. Além disso, a corporação pontuou que será apurado o possível crime de violação do sigilo do voto.

A terceira pessoa presa foi um eleitor de Cajazeiras, na Paraíba. Ele estava filmando o voto com o celular e foi encaminhado para o Fórum Eleitoral para ser ouvido pela Polícia Federal. O nome do suspeito não foi divulgado.

O caso foi registrado na escola Dom Moisés Coelho, um dos maiores locais de votação do município.

Questionado se estava com celular pelo mesárioda da seção, o homem negou. A equipe, no entanto, percebeu uma demora na votação, pediu que o homem levantasse a camisa e encontrou o aparelho. A Polícia Militar foi chamada e perguntou se o homem estava com o celular. O eleitor confirmou que havia filmado o voto de vereador.