Candidatos 'únicos'? No Pará, prefeitos são eleitos com 100% dos votos; saiba porque

Com 100% dos votos computados, Eduardo Pio X (MDB) e Pirica (MDB) são eleitos, respectivamente, os prefeitos dos municípios São Miguel do Guamá e Brasil Novo. Os feitos se deram por apenas um político - no caso os eleitos - estarem concorrendo ao cargo público da administração municipal.

Ao todo, Eduardo Pio X recebeu 22.268 votos e Pirica conseguiu 12.188 votos. Nas redes sociais, o Eduardo Eduardo Pio X agradeceu ao público eleitor.

Pirica também agradeceu os votos recebidos:

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)