Eleições 2024: Belém tem poucas filas nas primeiras horas de votação

Belém amanheceu neste domingo (27/10) com um movimento tranquilo nas zonas eleitorais para o segundo turno das eleições municipais de 2024. A poucos minutos do início da votação, por volta das 8h, poucas pequenas filas foram registradas em alguns locais, como na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (UFPA), situada no bairro do Marco.

A calmaria nas primeiras horas de votação tem sido uma característica deste segundo turno. Muitos eleitores parecem ter optado por votar mais tarde, aproveitando o horário estendido até as 17h para exercer seu direito democrático. A tranquilidade nas primeiras horas de votação também foi registrada na Escola Visconde de Souza Franco, também no bairro do Marco.

A expectativa é que o movimento se intensifique ao longo do dia, com o aumento da participação dos eleitores nas urnas. Autoridades e representantes de órgãos de segurança pública reforçam que o eleitorado deve estar atento às orientações para garantir uma votação tranquila e segura.

Até o momento, nenhum incidente relevante foi registrado, e a Justiça Eleitoral mantém esquema especial de segurança e fiscalização para assegurar o bom andamento das votações.