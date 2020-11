Eleições 2020: Tribunal Superior Eleitoral informa instabilidade no uso do aplicativo e-Título

Por meio de seu perfil nas redes sociais, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou uma possível instabilidade no uso do aplicativo e-Título. Segundo o órgão, a excessiva quantidade de acessos gerou este problema. À princípio, a funcionalidade estará disponível dentro do horário da votação - entre às 7h e às 17h.

A área técnica do @TSEjusbr informa que pode haver instabilidade momentânea no uso do e-Título em razão do excesso de acessos. Confira mais informações no fio abaixo 👇 — TSE (@TSEjusbr) November 15, 2020

Caso não consiga usar a ferramenta, o eleitor pode comparecer a uma mesa receptora de justificativa ou a ir a qualquer sessão eleitoral munido de um documento oficial com foto, do número do título de eleitor e de um formulário específico preenchido, o qual pode ser encontrado no portal do TSE.