Éder Mauro faz campanha no Guamá e Canudos na reta final da período eleitoral

Os populosos bairros do Guamá e Canudos foram os locais escolhidos pelo candidato Delegado Éder Mauro (PL) para começar a semana decisiva das Eleições 2024, em Belém. Na manhã desta segunda-feira (21.10), ele caminhou pelas ruas do Guamá, e, à noite, finalizou a agenda política em Canudos. Nos dois bairros, ele andou pelas ruas e conversou com moradores. 1

Em algumas ruas, Éder Mauro foi de porta em porta para ouvir de perto as demandas locais. Moradores, que apoiam a candidatura do Delegado, o abraçaram e comemoraram a presença dele no bairro do Guamá, por exemplo.

A professora aposentada, Maria José, declarou seu voto explicitamente, na manhã desta segunda-feira, para o candidato do PL. “Eu quero é Éder Mauro”, disse ela, de frente para o Delegado.

Já a comerciante Ana Reis enfatizou que Éder Mauro é a melhor opção para a segurança pública. “Éder Mauro é o único com coragem para acabar com a ‘Taxa do Crime’ que arranca de nós, comerciantes, o pouco que a gente ganha. Chega, Belém precisa de segurança”, afirmou.

No Guamá, Éder Mauro usou o microfone e compartilhou passagens da vida dele como morador da periferia de Belém. Ele disse que conhece a realidade da cidade. “Eu nasci e me criei à beira dos canais, minha piscina, assim como de muitas crianças pobres, era a água do canal. Não fui fabricado em laboratório para ser empurrado goela abaixo como fantoche”, declarou.

"Fui criado no meio do descaso e abandono que Belém vive há décadas. Conheço a realidade da nossa cidade e tenho coragem pra resolver os problemas da nossa gente”, acrescentou ele.

(Antônio Silva / Divulgação / Campanha de Éder Mauro)

À noite, o candidato fechou a agenda política com caminhada pelas ruas do bairro de Canudos, especificamente pela rua Jabatiteua, e, mais uma vez, conversou com moradores da área.

2º Turno

Em entrevista ao Grupo Liberal, no dia 16 deste mês de outubro, Éder Mauro, que recebeu cerca de 31% dos votos no 1º turno, avaliou a campanha eleitoral dele como positiva. Ele disse que utilizou recursos encaminhados pelo partido, que são recursos públicos, e centrou a campanha junto às pessoas menos favorecidas.

"Fizemos uma campanha na rua, perante o povo, nas baixadas, mostrando à população o que a gente quer. A gente não faz campanha de laboratório, a nossa campanha é nas ruas. A gente trabalha com os recursos que o partido passa, que são os recursos públicos do povo brasileiro”, afirmou.

Após o 1º turno, em 6 de outubro, Éder Mauro recebeu o apoio do Podemos, partido do candidato Jefferson Lima, e do partido Novo, que teve Ítalo Abati, como candidato à prefeitura de Belém.