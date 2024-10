'Dia de eleger o próximo prefeito': Celso Sabino vota pela manhã no bairro da Campina em Belém

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), votou na manhã deste domingo (6), às 9h, no Colégio Paes de Carvalho, no bairro da Campina, em Belém. O ministro destacou que a administração das cidades é responsável pela saúde, educação, saneamento e pelo avanço de políticas públicas que influenciam a vida de todos os cidadãos.

“Hoje, dia de eleger o próximo prefeito, é importante que cada eleitor faça isso depois de ter analisado as propostas dos candidatos, e exerçam com muito critério o seu direito ao voto. Eu cumpri com o meu dever aqui, em Belém, minha cidade, e desejo a todos os brasileiros uma eleição tranquila e que todos escolham com muita sabedoria”, afirmou.

Após votar, Sabino percorreu seis escolas da capital ainda pela manhã, e mais três no decorrer da tarde, chegando até o município de Marituba. Ele esteve acompanhando e apoiando candidatos do partido, o União Brasil, durante a votação deles.

“Minha vontade era acompanhar a todos, penso que é muito importante esse apoio aos candidatos que serão nossos futuros vereadores, ou seja, o cargo que está mais perto da população, mais diretamente a postos para ouvir as necessidades das pessoas”, explica Sabino.

Após o encerramento do horário de votação, o ministro vai acompanhar com família os resultados da eleição no Pará e no Brasil. "Que vença aquele que for melhor pra sua cidade", desejou o ministro.