Convenção deve confirmar Dr.Júlio como candidato à reeleição em Ourilândia do Norte

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) confirmará às 19h desta terça-feira (30/7) Júlio César Dairel, atual prefeito de Ourilândia do Norte, como candidato à reeleição nas eleições de 2024. A convenção partidária ocorre no Clube dos dos 50, localizado na Rua Amazonas, s/nº, no Setor Azevec de Ourilândia, município do sul do Pará.

Nas redes sociais, Dr.Júlio César, como é conhecido o atual prefeito devido a sua formação de médico, diz que “o ano de 2024 é um ano importante”, já que é o ano que antecede as eleições. “No dia 6 de outubro, todos nós teremos a oportunidade de escolher quem melhor nos representa”, diz, para logo em seguida fazer o convite oficial.

Veja:

Três partidos farão coligação no município, que será oficializada na convenção: o MDB, o Partido Liberal (PL) e o Avante. Alessandro Machado, atual vice, deverá ser confirmado na chapa com Júlio César, além do anúncio dos dos candidatos a vereadores. No vídeo, Dr.Júlio convida os filiados e a população da cidade para a “festa política”.

Júlio César se filiou ao MDB no dia 15 de julho, durante a janela partidária, em um evento promovido pelo MDB na Assembleia Legislativa do Estado, em Belém. Na ocasião, ele confirmou sua pré-candidatura à reeleição. Nas eleições de 2020, ele foi eleito pelo Avante, com 38,94% dos votos válidos.