Conheça os 4 candidatos a prefeito e vice-prefeito de Parauapebas registrados no TRE-PA

Em 2020, Parauapebas se tornou a cidade mais rica do estado e a segunda da Região Norte superando a capital Belém com um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 49,7 bilhões, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O município - conhecido como a "Capital do Minério'' por estar situado na maior província mineral do planeta, a Serra dos Carajás -, tem quatro candidatos à prefeitura.

Veja quem são os 4 candidatos a prefeitura e vice-prefeitura de Parauapebas

Aurélio Goiano (Avante) - Coligação Reconstruindo a esperança (AVANTE / PRD / AGIR / PRTB / PODE / REPUBLICANOS)

Vice: Chico das Cortinas (PRD)

(Divulgação | TRE)

Dr. Felipe Borges (PL) - Coligação Muda tudo (PL / NOVO)

Vice: Ana Raquel (Novo)

(Divulgação | TRE)

Graziele Ribeiro (PSD)

Vice: Gilmara Adami (PSD)

(Divulgação | TRE)

Rafael Ribeiro (União Brasil) - Coligação União por Parauapebas (UNIÃO / PDT / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / DC / PP / SOLIDARIEDADE / PSB)

Vice: Adriana Roza (PSDB)



(Divulgação | TRE)