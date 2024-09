Confira o resumo dos candidatos à prefeitura de Belém nesta quinta-feira (19/9)

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o 1º turno das Eleições Municipais de 2024 será no dia 6 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros vão escolher os representantes de suas cidades. O TSE destaca que as pessoas eleitas para as prefeituras são escolhidas pelo sistema majoritário de votação, que é o mesmo sistema pelo qual se elege os candidatos aos cargos de presidente da República, governador de estado e senador. Em Belém, nove candidatos estão na disputa para a prefeitura da capital paraense, confira o que eles promoveram de ações políticas, dentro da campanha, nesta quinta-feira (19/9).

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pelo PSOL, conversou pela manhã com os feirantes do Mercado de São Brás, que estão trabalhando no espaço da feira provisória até a finalização das obras de requalificação. À noite, após compromissos administrativos e entrevista para um podcast, Edmilson fez outra caminhada no bairro Castanheira, na rua Santa Odília.

Igor Normando – MDB

Pela manhã, o candidato Igor Normando, do MDB, promoveu a ‘barqueata do 15’ na Baía do Guajará, ao lado de seu vice, Cássio Andrade (PSB), e de apoiadores. O percurso partiu do rio Guamá até à prainha e atravessou um estreito conhecido como “Furo do Benedito”.

Ítalo Abati – NOVO - Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

O candidato Jefferson Lima, do Podemos, esteve pela manhã no bairro da Terra Firme e conversou com os moradores da área da avenida Celso Malcher. No mesmo local, ele deu entrevista para a TV Liberal. O candidato também participou da gravação de um podcast e esteve no bairro da Cabanagem para ouvir os moradores.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

O candidato Thiago Araújo, do Republicanos, iniciou o dia com a gravação de propagandas eleitorais. Às 16h, ele participou da assinatura de uma carta de compromisso em defesa da causa animal. À noite, Thiago se reuniu com moradores do bairro do Barreiro.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.