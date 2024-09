Confira o resumo dos candidatos à prefeitura de Belém deste domingo (22/9)

Com as eleições municipais se aproximando, os candidatos à prefeitura de Belém intensificam suas agendas de campanha para alcançar os eleitores. Cada movimento e visita aos bairros da capital se torna essencial para conquistar votos e garantir espaço na disputa.

Confira as atividades realizadas pelos candidatos neste domingo (22/9).

Delegado Éder Mauro – PL

Não enviou informações.

Delegado Eguchi – PRTB

Não enviou informações.

Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição, fez contato com os eleitores em caminhadas e carreata, no final de semana. No sábado, 21, de manhã, ele percorreu a feira da Rua da Mata, na Marambaia, e, no final da tarde, fez carreata saindo da Aldeia Cabana Davi Miguel, na Pedreira, e percorrendo os bairros de Val-de-Cães e Maracangalha. Já na manhã do domingo, 22, ele fez caminhada na Vila, em Mosqueiro, onde conversou com feirantes do mercado, tapioqueiras e vendedores ambulantes.

Igor Normando – MDB

Não enviou informações.

Ítalo Abati – NOVO

Não enviou informações.

Jefferson Lima – Podemos

O candidato do Podemos fez caminhada pelas ruas do bairro da Cremação. Jefferson Lima conversou com moradores da área da Rua Fernando Guilhon. Durante a tarde ele cumpriu agenda de reunião com lideranças políticas e gravação de programa eleitoral.



Raquel Brício – UP

Não enviou informações.

Thiago Araújo – Republicanos

Neste domingo, 22 de setembro, Thiago Araújo iniciou o dia com uma caminhada em Icoaraci, onde conversou com os moradores e ouviu suas principais demandas. À tarde, ele se reuniu com moradores do bairro Umarizal, apresentando suas propostas e discutindo soluções para os desafios da comunidade. À noite, Thiago participou de um encontro com moradores do bairro Tapanã, reforçando seu compromisso com as questões locais e buscando apoio para sua campanha.

Well Macedo – PSTU

Não enviou informações.





O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.