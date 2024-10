Confira o resumo das atividades dos candidatos a prefeito de Belém nesta quarta-feira (02)

Na contagem regressiva para as Eleições Municipais de 2024, as atividades dos candidatos se intensificam nas ruas da capital paraense. A Justiça Eleitoral informa que os candidatos a prefeito e vereador dos 5.568 municípios brasileiros e seus partidos políticos têm até o próximo sábado (5/10), para fazer as campanhas eleitorais. O horário eleitoral na TV e no rádio, no entanto, termina na quinta-feira (3/10). Confira mais abaixo como foi o dia de campanha dos candidatos ao cargo de prefeito de Belém, nesta quarta-feira (02/10).

Delegado Éder Mauro - PL

Não enviou informações



Delegado Eguchi - PRTB

Não enviou informações



Edmilson Rodrigues - PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, realizou um grande comício na Avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, no início da noite, ao lado da presidenta nacional do PSOL, Paula Coradi, do vice-presidente nacional do PT, José Geraldo, e de outras lideranças partidárias, candidatos, parlamentares, militantes e apoiadores. No local a prefeitura realiza as obras de macrodrenagem e duplicação da via. Pela manhã, houve caminhada no bairro da Marambaia, à tarde, barqueata que percorreu as ilhas da cidade.

Igor Normando - MDB

Não enviou informações



Ítalo Abati - NOVO

Não enviou informações



Jefferson Lima - Podemos

Jefferson Lima, do Podemos, pela manhã percorreu as ruas dos bairros da Cabanagem e do Jardim Sideral, com a Caravana do 20. A tarde, finalizou programa de encerramento da campanha para o rádio e TV. Na parte da noite, esteve com a Caravana do 20 nas ruas dos bairros do Marco, Curió-Utinga e Castanheira.

Raquel Brício - UP

Não enviou informações



Thiago Araújo - Republicanos

Nesta quarta-feira, 2 de outubro, Thiago Araújo iniciou o dia com uma entrevista para o SBT Pará, onde abordou suas propostas para o desenvolvimento de Belém. À tarde, ele participou de uma reunião com especialistas em mobilidade urbana, discutindo soluções para melhorar o transporte e a infraestrutura da cidade. À noite, Thiago se reuniu com moradores do bairro Guamá, ouvindo suas demandas e apresentando suas ideias para a comunidade.



Well Macedo - PSTU

Não enviou informações



*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.